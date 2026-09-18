Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Июльские +23 пообещали синоптики южноуральцам 21 сентября.

Челябинская область находится под влиянием антициклона.

Сегодня, 21 сентября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная и теплая погода. Синоптики пообещали южноуральцам прогрев до +20 градусов и выше. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +22 градусов. Ясно, сухо и почти без ветра.

В Миассе и Карабаше потеплеет до +20. В первой половине дня возможна легкая облачность, во второй прояснится. Слабый северо-западный ветер.

В Снежинске, Нязепетровске и Верхнем Уфалее, напротив, небо затянется к вечеру. Термометры покажут до +19 градусов.

В Златоусте и Сатке в дневные часы может пройти слабый кратковременный дождь. И здесь до +19.

В Аше сегодня легкая облачность, осадков не ожидается, а столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

Столько же синоптики обещают в Магнитогорске, но небо будет безоблачным.

В Бредах теплее всего — до +23. Ясно.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/