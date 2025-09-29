Фото: ИА «Первое областное»

Антициклон разгонит снеговые тучи над Челябинской областью 30 сентября.

Отдельные районы утром окутает туман.

Сегодня, 30 сентября, в Челябинской области воздух прогреется до +9°C. День выдастся ветреным. Осадков не ожидается — регион будет находиться под влиянием восточной периферии обширного антициклона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики прогнозируют от +6 до +8°C. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду.

Магнитогорцам достанется больше солнца. Но температура не поднимется выше +8°C. Ветер северо-западный, слабый.

В Миассе — около +6°C и облачно с прояснениями.

В Бакале по-прежнему холодно — до +3°C. Преимущественно облачно. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В южных районах воздух прогреется до +5…+8°C. Где-то солнца будет больше, где-то — меньше.

Жителям Снежинска и Озерска синоптики обещают 8°C тепла и облачную погоду с прояснениями. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +4 до +9°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы локально возможен туман. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду.

