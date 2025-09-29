Обратная связь Среда, 1 октября, 13:38
В конце октября южноуральцев ждет шестидневная рабочая неделя.

После работать придется всего три дня.

День пожилых людей отмечают в Челябинской области.

На Южном Урале поддержка пенсионеров — в приоритете.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Книга о южноуральской полиции получила Гран-при престижного конкурса.

Антициклон разгонит снеговые тучи над Челябинской областью 30 сентября.

Отдельные районы утром окутает туман.

Оперативная обстановка.

Афиша с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.

Когда в Челябинской области ляжет постоянный снег.

Изучаем народные приметы.

НАШ MURAL 2025 стартует в Озерске.

Областной граффити фестиваль начинается с работы над рисунком на фасаде.
Антициклон разгонит снеговые тучи над Челябинской областью 30 сентября.

 

Антициклон разгонит снеговые тучи над Челябинской областью 30 сентября.

 Фото: ИА «Первое областное»

Антициклон разгонит снеговые тучи над Челябинской областью 30 сентября.

Отдельные районы утром окутает туман.

Сегодня, 30 сентября, в Челябинской области воздух прогреется до +9°C. День выдастся ветреным. Осадков не ожидается — регион будет находиться под влиянием восточной периферии обширного антициклона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики прогнозируют от +6 до +8°C. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду.

Магнитогорцам достанется больше солнца. Но температура не поднимется выше +8°C. Ветер северо-западный, слабый.

В Миассе — около +6°C и облачно с прояснениями.

В Бакале по-прежнему холодно — до +3°C. Преимущественно облачно. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В южных районах воздух прогреется до +5…+8°C. Где-то солнца будет больше, где-то — меньше.

Жителям Снежинска и Озерска синоптики обещают 8°C тепла и облачную погоду с прояснениями. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +4 до +9°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В утренние часы локально возможен туман. Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/antitsiklon-razgonit-snegovye-tuchi-nad-chelyabinskoy-oblastyu-30-sentyabrya/

