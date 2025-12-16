В центре внимания. Маркет Кидс — 2025.

Челябинская область стала одним из лидеров нового экологического рейтинга России.

Председатель комитета Государственной думы по экологии Дмитрий Кобылкин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что Челябинская область признана одним из регионов-лидеров экологического рейтинга России по итогам 2025 года. Подробнее