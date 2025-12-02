Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы.

В Челябинской области стартовала профилактическая акция «Стань заметен на дороге». Ее проводят сотрудники Госавтоинспекции, а также министерств образования и общественной безопасности Челябинской области. В течение акции более 13 тысяч школьников получат светоотражающие элементы, которые помогут им быть заметнее для водителей в темное время суток.

Акция является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ее цель — снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По данным Госавтоинспекции, за десять месяцев 2025 года в Челябинской области произошло 497 аварий с участием несовершеннолетних, в которых погибли 17 детей и более 500 получили травмы. Особенно тревожной остается статистика по детям-пешеходам: с начала года зарегистрировано 205 ДТП, четыре ребенка погибли, более двухсот пострадали.

В акции участвуют ученики начальных классов всех муниципальных районов области. Сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с детьми и их родителями, напоминая о важности использования светоотражающих предметов и соблюдения правил дорожного движения.

Сокращение светового дня зимой делает проблему особенно актуальной. Светоотражающие элементы позволяют детям быть заметными на дороге — они отражают свет фар автомобилей обратно к водителю и делают ребенка заметнее на дороге в темноте и в плохую погоду. Это один из простых и эффективных способов повысить безопасность детей на улице. В правилах дорожного движения России указано, что пешеходам рекомендуется иметь при себе световозвращающие элементы в условиях плохой видимости. Вне населенных пунктов это является обязательным требованием.

Ранее в министерстве общественной безопасности обратились к южноуральским родителям с просьбой не покупать для детей питбайки, мопеды и мотоциклы.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1137385/