Обратная связь Четверг, 4 декабря, 17:19
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.

Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот. Подробнее

| Общественная жизнь

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы.

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня четверг 04 декабря 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер анонсировал индексацию зарплат бюджетников в Челябинской области.

Алексей Текслер анонсировал индексацию зарплат бюджетников в Челябинской области.

Доходы вырастут у учителей и представителей других профессий. Подробнее

| Общественная жизнь

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.

Часть российских пенсионеров в декабре 2025 года получит январскую выплату, которая будет проиндексирована. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Города Челябинской области украсят к Новому году, несмотря на отсутствие снега.

Города Челябинской области украсят к Новому году, несмотря на отсутствие снега. Подробнее

| Общественная жизнь

Прямая линия с губернатором Челябинской области состоится сегодня.

Прямая линия с губернатором Челябинской области состоится сегодня.

Сегодня, 2 декабря, в 12:00 начнется прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 02.12.2025 год. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы.

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

13 тысячам южноуральских школьников раздадут световозвращающие элементы.

В Челябинской области стартовала профилактическая акция «Стань заметен на дороге». Ее проводят сотрудники Госавтоинспекции, а также министерств образования и общественной безопасности Челябинской области. В течение акции более 13 тысяч школьников получат светоотражающие элементы, которые помогут им быть заметнее для водителей в темное время суток.

Акция является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ее цель — снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. По данным Госавтоинспекции, за десять месяцев 2025 года в Челябинской области произошло 497 аварий с участием несовершеннолетних, в которых погибли 17 детей и более 500 получили травмы. Особенно тревожной остается статистика по детям-пешеходам: с начала года зарегистрировано 205 ДТП, четыре ребенка погибли, более двухсот пострадали.

В акции участвуют ученики начальных классов всех муниципальных районов области. Сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы с детьми и их родителями, напоминая о важности использования светоотражающих предметов и соблюдения правил дорожного движения.

Сокращение светового дня зимой делает проблему особенно актуальной. Светоотражающие элементы позволяют детям быть заметными на дороге — они отражают свет фар автомобилей обратно к водителю и делают ребенка заметнее на дороге в темноте и в плохую погоду. Это один из простых и эффективных способов повысить безопасность детей на улице. В правилах дорожного движения России указано, что пешеходам рекомендуется иметь при себе световозвращающие элементы в условиях плохой видимости. Вне населенных пунктов это является обязательным требованием.

Ранее в министерстве общественной безопасности обратились к южноуральским родителям с просьбой не покупать для детей питбайки, мопеды и мотоциклы.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1137385/

2025-12-04PKT11:15:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.
» Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.
» Оперативная обстановка.
» Это полезно и зверям, и людям.
» Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.
» Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.
» Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела.
» В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.
» Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.
» Оперативная обстановка.
» Это полезно и зверям, и людям.
» Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.
» Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.
» Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги