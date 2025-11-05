Фото: НП «Зигальга»

Это полезно и зверям, и людям.

На Зигальге расчищают лесные дороги.

В национальном парке «Зигальга» продолжается круглогодичная расчистка лесных дорог. Эта работа имеет стратегическое значение для жизнедеятельности особо охраняемой природной территории, замечают в нацпарке.

Лесные дороги выполняют двойную функцию. Во-первых, по ним ездят инспекторы, которые патрулируют обширные угодья, борются с браконьерством и ведут мониторинг, а также противопожарная техника.

Во-вторых, лесными дорогами пользуются звери. На видео, снятые фотоловушками, регулярно попадают спешащие по своим делам лоси, кабаны, волки и даже редкая, скрытная рысь. Для них ухоженные дороги становятся удобными экологическими коридорами, позволяющими свободно перемещаться по своей территории в поисках пищи и для продолжения рода.

