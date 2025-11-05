Это полезно и зверям, и людям.

Обратная связь Пятница, 7 ноября, 23:00
На Зигальге расчищают лесные дороги.

В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.

В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей. Подробнее

Оперативная обстанвка на 07.11.2025 год.

На Земле началась сильная магнитная буря, которая продлится до выходных.

Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела.

Некоммерческие организации вдохновляют тысячи южноуральцев на добрые дела. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Афиша с 3 по 9 ноября 2025 года.

В Челябинске придумали технологию строительства дорог, которые не требуют ремонта.

Южный Урал вошел в пятерку регионов по уровню развития некоммерческого сектора.
Фото: НП «Зигальга»

На Зигальге расчищают лесные дороги.

В национальном парке «Зигальга» продолжается круглогодичная расчистка лесных дорог. Эта работа имеет стратегическое значение для жизнедеятельности особо охраняемой природной территории, замечают в нацпарке.

Лесные дороги выполняют двойную функцию. Во-первых, по ним ездят инспекторы, которые патрулируют обширные угодья, борются с браконьерством и ведут мониторинг, а также противопожарная техника.

Во-вторых, лесными дорогами пользуются звери. На видео, снятые фотоловушками, регулярно попадают спешащие по своим делам лоси, кабаны, волки и даже редкая, скрытная рысь. Для них ухоженные дороги становятся удобными экологическими коридорами, позволяющими свободно перемещаться по своей территории в поисках пищи и для продолжения рода.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-zigalge-raschishchayut-lesnye-dorogi/

2025-11-07

