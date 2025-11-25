Обратная связь Четверг, 27 ноября, 21:37
| Общественная жизнь

Общественная жизнь

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.

Фото: предоставлено Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.

В ноябре 2025 года Булзинскую заимку (хутор) Ново-Тихвинского женского монастыря официально включили в Единый государственный реестр памятников истории и культуры как объект регионального значения. Соответствующий приказ издал Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. До Октябрьской революции это был один из центров животноводства, семеноводства и производства молочной продукции на Южном Урале.

Булзинская заимка (так называли монастырские хутора на Урале) расположена в Каслинском округе, в девяти километрах на север от села Булзи. Заимка появилась в 1860-х годах на пожертвованных землях площадью более 560 гектаров и стала важной частью хозяйства Ново-Тихвинского монастыря, расположенного в Екатеринбурге.

Центром заимки был каменный храм с колокольней, освященный в 1884 году во имя святого праведного Симеона Верхотурского. К 1910 году на территории хутора насчитывалось 52 постройки, включая жилые дома, хозяйственные помещения и храм. На территории заимки постоянно проживали десятки сестер и работников, летом число жителей удваивалось. Здесь разводили скот, развивали элитное семеноводство, производили молоко, зерно и другие продукты.

После революции на этих землях появилась сельскохозяйственная коммуна «Свобода». Однако после радиационной аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 году поселение начало приходить в упадок и в 1974 году было официально упразднено. Сейчас на территории заимки располагаются полуразрушенные храм и двухэтажный келейный корпус, а также остатки других построек.

Присвоение Булзинской заимке статуса памятника культурного наследия позволит сохранить ее историю. Эксперты не исключают, что в будущем храм Булзинской заимки можно будет восстановить, причем вместе с утраченной в настоящее время колокольней.

Ранее статус объекта культурного наследия регионального значения получил старинный каменный мост через реку Синару в Каслинском округе.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/culture/1137237/

2025-11-27PKT12:06:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

