Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.

Короткометражный фильм назвали «Агитбригада. Серая зона» Подробнее

Оперативная обстановка.

В Челябинской области МЧС проверяет готовность котельных к зиме.

С началом отопительного сезона в Челябинской области сотрудники МЧС России проводят профилактические проверки на объектах теплоснабжения. Подробнее

В октябре изменится расписание электрички Миасс — Челябинск.

Оперативная обстановка.

Челябинцев предупредили об опасных туманах.

Единая дежурно-диспетчерская служба просит водителей быть особенно осторожными по утрам в эти дни. Подробнее

Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Продолжительный отдых стартует 31 декабря Подробнее

О горах и людях!

Иногда явления, события и факты столь велики, что уместить их в рамки одной экспозиции сложно.  Подробнее
Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.

 

 Фото: Челябинская епархия

Короткометражный фильм назвали «Агитбригада. Серая зона»

Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне Евгения Старцева.

В поселке Булзи Челябинской области завершились съемки короткометражной военной драмы «Агитбригада. Серая зона» о подвиге фронтовых артистов. Основной локацией съемок стали стены старинного храма праведного Симеона Верхотурского, расположенного в урочище Свобода.

Кинокомпанию V&T Agency разместили у себя сестры монашеской общины Покровского храма. По словам монахини Феодосии, история, положенная в основу фильма, никого не оставила равнодушным.

«Захватывающий сюжет фильма, подвиг артистов, письмо, которое написал баянист своей маме, растрогали до слез. Мы рады, что хоть чем-то помогли съемочной команде. Булзинцы на своих тракторах доставляли реквизит. Наш ветеринар дал старую лошадь, чтобы в кадре можно было показать, как артиллерийское орудие вытягивали из грязи»,— поделилась подробностями монахиня.

Сейчас картину уже монтируют, премьерный показ запланирован на май 2026 года.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/khram-simeona-verkhoturskogo-pod-kaslyami-stal-semochnoy-ploshchadkoy-dlya-dramy-o-voyne/

