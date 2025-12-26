Обратная связь Понедельник, 29 декабря, 11:46
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.

Афиша со 2 по 10 января 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Как подготовить свой организм к новогоднему ночному застолью.

Как подготовить свой организм к новогоднему ночному застолью.

Советы экспертов позволят сохранить силы до боя курантов. Подробнее

| Общественная жизнь

Южный Урал встретит Новый год с 30-сантиметровыми сугробами и потеплением.

Южный Урал встретит Новый год с 30-сантиметровыми сугробами и потеплением. Подробнее

| Благотворительность

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря.

Южный ветер принесет потепление в Челябинскую область 26 декабря.

В отдельные районы вернутся осадки. Подробнее

| Общественная жизнь

МЧС рекомендует южноуральцам не вешать гирлянды на шторы и тюль.

МЧС рекомендует южноуральцам не вешать гирлянды на шторы и тюль. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

Он будет работать ежедневно у нового комплекса «Метелица» Подробнее

| Общественная жизнь

В новогодний сборник рецептов России вошли два блюда из Челябинской области.

В новогодний сборник рецептов России вошли два блюда из Челябинской области.

Сборник аутентичных рецептов разных регионов страны разработали специалисты Агентства стратегических инициатив. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.

О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.

2025-12-29PKT11:25:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Сугробы высотой до 40 см вырастут в Челябинской области в декабре‑2025.
» Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.
» В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.
» Афиша с 1 по 7 декабря 2025 года.
» Города Челябинской области украсят к Новому году, несмотря на отсутствие снега.
» Трассы Челябинской области обработали против наледи.
» Оперативная обстановка.
» Сугробы высотой до 40 см вырастут в Челябинской области в декабре‑2025.
» Федеральным льготникам в Челябинской области упростили оформление проездных льгот.
» В декабре пенсионеры Челябинской области получат две пенсии.
» Афиша с 1 по 7 декабря 2025 года.
» Города Челябинской области украсят к Новому году, несмотря на отсутствие снега.
» Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги