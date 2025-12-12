Фото: нейросеть

Пытаться выучить все в последний момент не стоит.

Запомнить информацию перед экзаменом помогут эти хитрости.

Пока одни готовятся к Новому году, учащиеся беспокоятся о сдаче сессии и пытаются вызубрить побольше ценной информации. Не всем обучение дается легко, потому люди придумывают различные способы, облегчающие усвоение материала. Что поможет проще запоминать большие объемы данных?

Не надо пытаться выучить все разом, чуть ли не в ночь перед экзаменом, начинайте заранее и делите объем на множество блоков по 20—30 минут, чтобы мозг не перегружался. С таким подходом обучаться станет проще — освоение знаний не будет казаться мучительным испытанием.

Следующий полезный навык — это пересказ. Расскажите о том, что выучили, маме, папе, другу — любому человеку. Таким образом мозг начнет машинально структурировать информацию, а учащийся увидит наличие пробелов и дополнит знания.

Еще очень помогает подбор необычных ассоциаций к тому, что сложно для запоминания. Мозгу нужны эмоции, так что навешивайте «ярлыки» на информацию. Трудным правилам, датам или формулам проще будет уложиться в вашей голове, если вы придумаете к ним забавный образ, рифму, свяжете тему с личной историей — подобное сработает «клеем» для памяти.

Обратитесь и к методике интервального повторения, которую предложил немецкий психолог Герман Эббингауз еще в XIX веке. С этой техникой информацию запоминают посредством повторения материала спустя некие временные промежутки, которые нужно увеличивать с очередным повторением.

