Обратная связь Пятница, 17 октября, 07:41
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

О том, что женщина пропала, спасателям сообщил таксист, подвозивший ее до кладбища. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Опеативная обстановка.Сегодня четверг 16 октября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.

Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 13 по 19 октября 2025 года.

Афиша с 13 по 19 октября 2025 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинск сформировал статус города экологической культуры.

Челябинск сформировал статус города экологической культуры.

На этой неделе региональная столица уже в третий раз принимает всероссийский детский экологический форум, который объединит более 2500 школьников из 51 региона России. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Мозг-обманщик и закон сохранения энергии: челябинский диетолог рассказала, что мешает нам худеть.

Мозг-обманщик и закон сохранения энергии: челябинский диетолог рассказала, что мешает нам худеть.

И почему «отрезать полжелудка» не панацея. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.

Храм Симеона Верхотурского под Каслями стал съемочной площадкой для драмы о войне.

Короткометражный фильм назвали «Агитбригада. Серая зона» Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

 Фото: пресс-центр ПСС Челябинской области

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

О том, что женщина пропала, спасателям сообщил таксист, подвозивший ее до кладбища.

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

На Южном Урале завершились четырехдневные поиски женщины, которая уехала на кладбище и пропала, сообщает пресс-центр областной Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, женщина 12 октября на такси уехала в поселок Аракуль на кладбище, вышла из машины, попросила таксиста подождать и пропала. Водитель пытался самостоятельно найти женщину, но поиски оказались безрезультатны, тогда он обратился к спасателям.

«На помощь пришли бойцы Кыштымского и мобильного отрядов, местные жители, волонтеры „ЛизаАлерт“ и „РМК Поиск“, а также кинологический расчет, обследовавший 1,5 км, а всего область поиска составила 52 км»,— говорится в сообщении.

Только в среду, 15 октября, потерявшуюся нашли, женщина обнаружена в 10 километрах от поселка Аракуль.

Спасатели напоминают о правилах безопасности перед выходом в лес: сообщайте родным о своем маршруте, берите с собой заряженный телефон, воду, теплую одежду и спички, если заблудились — оставайтесь на месте и звоните 112.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pensionerka-4-dnya-bluzhdala-po-lesu-pod-kyshtymom/

2025-10-16PKT10:10:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Эти соки поддержат иммунитет осенью.
» Фестиваль духовной музыки пройдет в девяти городах и селах Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Эстафета «Поколение ЗОЖ» в Детском парке.
» Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Эти соки поддержат иммунитет осенью.
» Фестиваль духовной музыки пройдет в девяти городах и селах Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Эстафета «Поколение ЗОЖ» в Детском парке.
» Штрафы будут приходить ежедневно? Когда в России автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.
» В центре внимания. 100 лет Всероссийскому обществу слепых.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги