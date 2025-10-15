Фото: пресс-центр ПСС Челябинской области

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

О том, что женщина пропала, спасателям сообщил таксист, подвозивший ее до кладбища.

Пенсионерка 4 дня блуждала по лесу под Кыштымом.

На Южном Урале завершились четырехдневные поиски женщины, которая уехала на кладбище и пропала, сообщает пресс-центр областной Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, женщина 12 октября на такси уехала в поселок Аракуль на кладбище, вышла из машины, попросила таксиста подождать и пропала. Водитель пытался самостоятельно найти женщину, но поиски оказались безрезультатны, тогда он обратился к спасателям.

«На помощь пришли бойцы Кыштымского и мобильного отрядов, местные жители, волонтеры „ЛизаАлерт“ и „РМК Поиск“, а также кинологический расчет, обследовавший 1,5 км, а всего область поиска составила 52 км»,— говорится в сообщении.

Только в среду, 15 октября, потерявшуюся нашли, женщина обнаружена в 10 километрах от поселка Аракуль.

Спасатели напоминают о правилах безопасности перед выходом в лес: сообщайте родным о своем маршруте, берите с собой заряженный телефон, воду, теплую одежду и спички, если заблудились — оставайтесь на месте и звоните 112.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pensionerka-4-dnya-bluzhdala-po-lesu-pod-kyshtymom/