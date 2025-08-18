Обратная связь Среда, 20 августа, 03:22
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

В Челябинской области в этом году ожидается рекордный урожай яблок.

Он будет вдвое больше прежнего. Подробнее

| Общественная жизнь

Лайфхаки от «Разделяйки».

19 июля 2025 состоялась 58я акция "Разделяйка" в Озерске. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинск вышел в финал голосования за звание «Культурная столица 2027 года».

Финалистами стали восемь российских городов, которые набрали наибольшее число голосов жителей страны. Теперь каждый из них разработает специальную программу, которую нужно будет презентовать в Москве. Подробнее

| Общественная жизнь

Евгений Цыганов и Полина Агуреева выступят в Челябинске с «Бесприданницей».

Спектакль привезут в драмтеатр на «Большие гастроли». Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 18.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 18.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка 14.08.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Сварщик в Миассе создает 3-метрового металлического Цоя.

На струнах огромной гитары можно будет даже сыграть. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка 18.08.2025.

1. Сегодня понедельник 18 августа 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +11° С

• атмосферное давление 735 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Комсомольская 6,7,8А,10,10А,11,13, Матросова 34 – 7,8 п-ды, К.Маркса-5 с 9 час до окончания

Матросова 16 с 9 час до 12 часов

Семенова 3 с 1 по 5п с 9 час до 13 часов

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 34– 7,8 п-ды с 9 час до окончания

Матросова 16 с 9 час до 12 часов

Семенова 3 с 1 по 5п с 9 час до 13 часов

Вниманию автомобилистов!

Для проведения работ на водопроводных сетях, будет перекрыт участок дороги по ул. Комсомольская от ул. Семашко до ул. Мишенкова с 9.00 час. 18.08.2025г. до 17.00 час. 20.08.2025г. Просим использовать объездные пути.

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 августа 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный, днём местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +8° до +13° в горах и низинах до +4°, днём от +19° до +24°, на крайнем юге до +27°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие трое суток в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 15 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1, 2 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Биологическая опасность

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 184 обращения.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61809/

2025-08-18PKT10:14:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск, оперативная обстановка.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.
» Ярмарка на рудниках 2025.
» Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.
» Видеоинструкция по работе в новом личном кабинете РИР.
» Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.
» Школьник из Кыштыма поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении птичника.
» Фестиваль «ЙогоЗа!» на горе Егоза 26.07.2025.
» Рисунки на деревьях в детском парке Озерска.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги