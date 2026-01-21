Фото: нейросеть

Можно ли пить магний постоянно.

Эта добавка пользуется спросом у населения.

В наше время о невозмутимых людях, чье спокойствие сложно чем-либо нарушить, говорят, что они принимают хороший магний. Действительно, в современном мире, полном стрессов, эта добавка становится очень популярной.

Можно ли пить магний на постоянной основе? Любой компонент, который назначает врач, нужно принимать до тех пор, пока не будет восполнен его дефицит. Когда анализ покажет, что вещества в организме достаточно, прием останавливают, а через некоторое время снова сдают кровь, чтобы проконтролировать ситуацию.

Однако магний является весьма интересным микроэлементом, его нашему организму почти всегда не хватает. Магний стабилизирует сосуды после стресса. Когда стресс спазмирует сосуды, в организме случается выброс магния в кровоток, чтобы вещество расправило сосуды.

«Собственно говоря, его всегда не хватает, потому что мы всегда в стрессе. Поэтому здесь я бы сказал так: да, можно магний пить постоянно. Он у нас может быть либо в виде воды — для этого есть минеральная вода, либо в виде биологически активной добавки. В случае, если его не хватает, есть лекарственный препарат. Тогда мы поднимаем уровень магния, потому что есть уже проявление его нехватки»,

— говорит к. м. н., старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

Отметим, существуют разные формы магния и у каждой свои задачи, поэтому подбирать подходящий именно вашему организму магний и его дозировку следует с лечащим врачом.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/mozhno-li-pit-magniy-postoyanno/