Фото: Людмила Бабенкова, министерство экологии Челябинской области

Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха.

В Челябинске представили новую экологическую станцию «Планар» — разработку, к созданию которой приложили руку ученые Южно-Уральского государственного университета, бизнес и профильные ведомства. Как рассказали в министерстве экологии Челябинской области, ее производством заинтересовались уже в Китае.

Станция «Планар» способна в режиме реального времени определять концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Благодаря модулям измерительных газоаналитических приборов, оборудование позволяет получать точные данные прямо в расчетно-контрольной точке. Также система способна фиксировать важные метеорологические параметры, включая температуру, важность воздуха, атмосферное давление, а также направление и скорость ветра. Данные могут оперативно передаваться контролирующим органам для принятия решений по улучшению экологической обстановки.

Создание станции велось с 2022 года, а тестирование образца состоялось на базе Центра экологического мониторинга в Челябинске, работа которого признана одной из лучших экологических практик в стране. Достоверность всех данных, полученных от системы в процессе испытания, была подтверждена.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1139181/