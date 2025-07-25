Магнитогорские школьники изобрели теплицу, которой управляет нейросеть.

Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноуральской панорамы»

Умные технологии следят за состоянием растений и поливают их. Как рассказали в министерстве образования и науки Челябинской области, идея принадлежит одному из местных школьников, который обратил внимание, сколько усилий требуется его бабушке, чтобы ухаживать за рассадой. Чтобы облегчить ей садовые хлопоты, ребенок решил автоматизировать некоторые процессы. К реализации идеи подключились воспитанники центра дополнительного образования «IT-куб» в Магнитогорске.

Как признался педагог дополнительного образования Дмитрий Сергеев, изначально он сомневался, чтобы дети смогут воплотить в жизнь задумку, поскольку она показалось достаточно сложной. Но во время занятий школьники предложили интересные решения. Дети предложили установить в смарт-теплице модуль технического зрения, который будет анализировать состояние растений. Получив данные, проанализировав их, «умные» технологии самостоятельно определят график полива.

Также модуль технического зрения способен считывать размеры растений и даже прогнозировать рост. При этом смарт-теплица настолько компактная, что ее можно установить даже в небольшом помещении.

А челябинские школьники разработали недавно метеодрон, который способен мониторить погоду в труднодоступных территориях. Он поднимается на нужную высоту, собирает там метеорологическую информацию и передает в режиме реального времени. В отличие от метеозондов такой беспилотник можно использовать многократно. Сейчас метеодрон проходит испытания.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1134728/