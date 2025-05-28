Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

На Южном Урале объявили карантин из-за распространения вредного сорняка.

Две карантинные фитосанитарные зоны установлены на территории Троицкого района из-за активного распространения трудноискоренимого сорняка — горчака ползучего. Его наличие подтвердили в челябинском филиале Федерального центра охраны здоровья животных.

Карантинные зоны были установлены по результатам проведенных исследований и контрольных мероприятий Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. В мае этого года на двух участках карантин распространился на площади почти 900 гектаров.

Горчак ползучий — трудноискоренимый сорняк, многолетняя трава с очень длинным стержневым корнем до 10 метров и боковыми корнями длиной в метр и более. Горчак быстро распространяется. Согласно различным источникам из интернета, посвященным сельскому хозяйству, горчак потребляет в пять раз больше влагу и питательные вещества из земли, чем культурные растения. Кроме того, что горчак истощает почву, он также снижает урожай сельскохозяйственных культур в среднем на 40 – 60 процентов.

Бороться с горчаком можно разными способами: систематическим подрезанием корневых систем, использованием гербицидов, посевом конкурентных растений, которые способны подавлять этот сорняк обильной зеленой массой. Знатоки сельского хозяйства говорят, что наиболее эффективно бороться с горчаком использование трех методов одновременно.

Как ранее сообщала «Губерния», челябинские ученые разработали технологию борьбы с опустыниванием земель.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133539/