Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

На Южном Урале 17 компаний получили сертификат качества «Сделано в России».

Продукция и услуги 17 южноуральских компаний и предприятий прошли тест на качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение и получили сертификат «Сделано в России» от Российского экспортного центра. Теперь южноуральскую продукцию активно продвигают за рубежом — иностранцы ее узнают и нередко приобретают.

Получить сертификат «Сделано в России» могут компании самого разного уровня и масштаба — от индивидуального предпринимателя до крупного холдинга. Важно при этом, чтобы предоставляемая услуга или выпускаемая продукция отвечала перечисленным критериям, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Сертификат предоставляют бесплатно, а действует он один год. Отмеченная знаком качества продукция активно продвигается на международном рынке Российским экспортным центром через рекламную кампанию на электронных торговых площадках, на международных выставках и ярмарках.

Большинство предприятий Челябинской области, чья продукция была отмечена сертификатом, — преимущественно промышленные. Эксперты КСП региона подчеркивают, что это положительно влияет на развитие экономики Южного Урала.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1132819/