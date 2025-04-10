Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Новый терминал международных авиалиний построят в аэропорту Челябинска.

Компания, которая занимается комплексным развитием аэропортов, взялась за предпроектную работу по созданию нового терминала международных авиалиний в челябинском аэропорту. Об этом стало известно во время встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с руководителем компании Евгением Янкилевичем. Отмечается, что проект был инициирован лично главой региона.

В ближайшее время челябинский аэропорт также ждет масштабное благоустройство — на территории воздушной гавани проведут озеленение, обновят асфальт и заменят бордюры.

В настоящее время проводится и модернизация аэропорта Магнитогорска. Сейчас там реконструируют аэродромный комплекс. Кроме того, уже подготовлен проект строительства нового аэровокзала — в ближайшее время ему предстоит пройти экспертизу. Модернизация коснется всего аэровокзального комплекса.

— Челябинская область активно поддерживает модернизацию аэропортов, понимая, насколько важна развитая инфраструктура для привлечения бизнеса и туристов. Текущие инвестиционные проекты обеспечат повышение качества обслуживания пассажиров, — подчеркивает губернатор Алексей Текслер.

Сегодня Челябинская область демонстрирует устойчивый рост по самым разным направлениям, регион заинтересован в продолжении этого процесса. В этом смысле развитие аэропортовой инфраструктуры имеет едва ли не первостепенное значение, говорит Евгений Янкилевич. Главная цель — увеличить пассажиропоток.

Также на встрече обсуждался вопрос субсидирования региональных авиаперевозок. Алексей Текслер поручил региональному миндортрансу рассмотреть возможность увеличения количества субсидированных рейсов до Калининграда и Минвод, а также увеличить число рейсов в Минск до двух раз в неделю. В ближайшем будущем из Челябинска в Сочи будут летать самолеты большой вместимости — ранее такие самолеты челябинский аэропорт еще не принимал.

Ранее в Челябинске водяной аркой встретили первый рейс в Шарм-эш-Шейх.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1132567/