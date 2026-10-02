Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 5 октября 2026 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 1° С
• атмосферное давление 723 мм рт. столба
• относительная влажность воздуха 96%
• ветер западный – 1м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших)
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 7 п – 3 с 9 до 13 час
2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Ул. Лермонтова 18,21,27,29, зд. Столовой шк. №24, д/сад №10.
Ул. Советская 21,22,23,24,25,27
Ул. Свердлова 24,26,27,28,29,30,32
Ул. Строительная с 19 по 40 дома. до устранения
Луначарского 7 п – 3 с 9 до 13 час
Вниманию озерчан!
Ночью и днем 5 октября в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), в горах до очень сильных, в отдельных районах сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода и предметы, гололед, на дорогах гололедица от снежного наката), установление временного снежного покрова.
Несколько советов по вызову аварийных служб.
Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее.
Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию.
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
• После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 5 октября 2026 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно в северной половине области, снег, мокрый снег, местами сильный, в горах до очень сильного, в южной половине небольшие осадки, местами умеренные. В отдельных районах гололедные явления (гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега на провода) местами сильные. Установление временного снежного покрова. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 18 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до -5°, днем от -1° до +4°.
ОЯ: ночью и днем 5 октября в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), в горах до очень сильных, в отдельных районах сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода и предметы, гололед, на дорогах гололедица от снежного наката), установление временного снежного покрова.
Гидрологическая обстановка: 5-6 октября в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в отдельных реках.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Возникновение очагов лесных пожаров не прогнозируется. На территории области будет действовать 1 класс пожарной опасности. НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий) на территории Челябинского, Копейского, Миасского, Троицкого городских округов, Карталинского, Красноармейского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Коркинского, Сосновского, Чесменского, муниципальных округов.
Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/