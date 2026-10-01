2026-10-02PKT09:38:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 02 октября 2026 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 8° С • атмосферное давление 739 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 89% • ветер Сев-вост. – 3м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших) 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 35-18,19,20п с 9 до окончания Луначарского 13-1п с 9 до 12 час 2 В сетях электроснабжения 3 В сетях горячего водоснабжения Дзержинского 35-18,19,20п с 9 до окончания Луначарского 13-1п с 9 до 12 час Вниманию озерчан! По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): Сегодня, 2 октября, в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Несколько советов по вызову аварийных служб. Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее. Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию. Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 2 октября 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днём дожди, в горах временами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с, днём местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснении до -2°, днем +4,+9°, на юге до +15°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на реках области будет неустойчивый водный режим, уменьшение водности, притока воды к прудам и водохранилищам. Лесопожарная обстановка: НЯ: 1 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-5 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: ночью и утром 29 сентября – 01 октября в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий) на территории Челябинского, Копейского, Миасского, Троицкого городских округов, Карталинского, Красноармейского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Коркинского, Сосновского, Чесменского, муниципальных округов. Опасные инфекционные заболевания животных: в связи с неблагоприятной обстановкой по лейкозу КРС и высокопатогенному гриппу птиц сохраняется вероятность заболевания на территории Челябинской области. Наибольшая вероятность на территории Еткульского, Аргаяшского, Кунашакского, Увельского муниципальных округов, Челябинского городского округа. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/ kseniya.prikina 2026-10-02PKT09:38:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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Оперативная обстановка.