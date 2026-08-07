Обратная связь Понедельник, 10 августа, 18:13
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок.

В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок. Подробнее

| Общественная жизнь

В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок.

В Трехгорном могут начать переработку шин в сырье для детских площадок. Подробнее

| Общественная жизнь

На трассе М-5 в Челябинской области 7 августа полностью перекроют движение.

На трассе М-5 в Челябинской области 7 августа полностью перекроют движение. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральцы делятся грибным урожаем в соцсетях.

Южноуральцы делятся грибным урожаем в соцсетях.

Особенно много лисичек. Подробнее

| Общественная жизнь

Павильон с гигантскими шахматными фигурами из чугуна создали каслинские мастера.

Павильон с гигантскими шахматными фигурами из чугуна создали каслинские мастера. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 06.08.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Перед наступлением холодов они будут особенно агрессивны. Подробнее

| Общественная жизнь

Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Перед наступлением холодов они будут особенно агрессивны. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Фото: ИА «Первое областное»

Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Перед наступлением холодов они будут особенно агрессивны.

В Челябинской области скоро ожидается вторая волна активности клещей. Первый пик их нападений традиционно пришелся на май и июнь, но специалисты предупреждают, что в конце лета и начале осени паразиты вновь активизируются. В августе и сентябре на свет появляется новое поколение кровососов, которым перед долгой зимовкой необходимо накопить питательные вещества, поэтому они особенно агрессивны. Это подтверждают и соседние регионы: в Новосибирской области также ожидают второй пик в конце августа — начале сентября.

В отделе эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» ранее поясняли, что такая цикличность связана с особенностями развития клещей в природных очагах.

«Традиционно регистрируется две волны укусов клещей. Первый пик активности приходится на май-июнь, второй пик активности — на август-сентябрь. Клещи не любят жару, а сентябрьская прохлада благоприятна для их жизнедеятельности»,— рассказывала замначальника отдела эпидемиологического надзора Ольга Степанова.

Несмотря на то, что в разгар лета паразиты менее активны, риск подцепить опасного кровососа остается высоким. Специалисты напоминают: клещи обитают в лесопарковых зонах, на дачных участках, в высокой траве и кустарниках, передает gorsite.ru. Особенно внимательными нужно быть в теплую и влажную погоду, которая способствует их передвижению.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, врачи советуют аккуратно удалить его с помощью пинцета или специального устройства, стараясь не повредить тело паразита. Место укуса необходимо обработать антисептиком, а самого клеща по возможности сохранить в плотно закрытой емкости для анализа. Главное — не затягивать с визитом к врачу, если появились признаки недомогания, ведь клещи являются переносчиками опасных инфекций, в том числе клещевого энцефалита и боррелиоза.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vtoruyu-volnu-aktivnosti-kleshchey-na-yuzhnom-urale-zhdut-v-avguste-sentyabre/

2026-08-06PKT12:05:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» 11 июля акватория Озерска превратилась в яркую мозаику из досок, весел и улыбок.
» Аномальная жара спадет в середине июля в Челябинской области.
» Южноуральские дзюдоисты помогли сборной России победить на Кубке Европы.
» Оперативная обстановка.
» В Златоусте после урагана восстановили подачу электричества почти во все дома.
» Оперативная обстановка.
» Из Челябинска запускают прямой самолет до столицы Абхазии.
» 11 июля акватория Озерска превратилась в яркую мозаику из досок, весел и улыбок.
» Аномальная жара спадет в середине июля в Челябинской области.
» Южноуральские дзюдоисты помогли сборной России победить на Кубке Европы.
» Оперативная обстановка.
» В Златоусте после урагана восстановили подачу электричества почти во все дома.
» Оперативная обстановка.
» Из Челябинска запускают прямой самолет до столицы Абхазии.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги