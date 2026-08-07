Фото: ИА «Первое областное»

Вторую волну активности клещей на Южном Урале ждут в августе-сентябре.

Перед наступлением холодов они будут особенно агрессивны.

В Челябинской области скоро ожидается вторая волна активности клещей. Первый пик их нападений традиционно пришелся на май и июнь, но специалисты предупреждают, что в конце лета и начале осени паразиты вновь активизируются. В августе и сентябре на свет появляется новое поколение кровососов, которым перед долгой зимовкой необходимо накопить питательные вещества, поэтому они особенно агрессивны. Это подтверждают и соседние регионы: в Новосибирской области также ожидают второй пик в конце августа — начале сентября.

В отделе эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» ранее поясняли, что такая цикличность связана с особенностями развития клещей в природных очагах.

«Традиционно регистрируется две волны укусов клещей. Первый пик активности приходится на май-июнь, второй пик активности — на август-сентябрь. Клещи не любят жару, а сентябрьская прохлада благоприятна для их жизнедеятельности»,— рассказывала замначальника отдела эпидемиологического надзора Ольга Степанова.

Несмотря на то, что в разгар лета паразиты менее активны, риск подцепить опасного кровососа остается высоким. Специалисты напоминают: клещи обитают в лесопарковых зонах, на дачных участках, в высокой траве и кустарниках, передает gorsite.ru. Особенно внимательными нужно быть в теплую и влажную погоду, которая способствует их передвижению.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, врачи советуют аккуратно удалить его с помощью пинцета или специального устройства, стараясь не повредить тело паразита. Место укуса необходимо обработать антисептиком, а самого клеща по возможности сохранить в плотно закрытой емкости для анализа. Главное — не затягивать с визитом к врачу, если появились признаки недомогания, ведь клещи являются переносчиками опасных инфекций, в том числе клещевого энцефалита и боррелиоза.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vtoruyu-volnu-aktivnosti-kleshchey-na-yuzhnom-urale-zhdut-v-avguste-sentyabre/