Фото: пресс-служба Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

Павильон с гигантскими шахматными фигурами из чугуна создали каслинские мастера.

Мастера в Каслях отлили чугунный шахматный павильон для парка имени В.И. Ленина в Белгороде. Украшают такой павильон колонны в виде гигантских шахматных фигур. Уникальную постройку Белгород получит к своему дню рождения.

Работа над этим поражающим воображение сооружением заняла у мастеров три года. Павильон представляет собой прямоугольное здание площадью 108 квадратных метров (9 на 12 метров) с мраморным полом и двускатной крышей, покрытой медной черепицей. Внутри — крытая зона с панорамным остеклением для зимних партий и открытая летняя веранда. Одновременно здесь смогут играть до 50 человек.

Эскиз и детальную разработку проекта павильона создал челябинский архитектор-реставратор Александр Дьячков, а формы шахматных фигур придумал петербургский скульптор Ярослав Барков.

Директор Каслинского завода архитектурно-художественного литья, на котором был отлит уникальный павильон, отметил, что этот объект наверняка станет одной из достопримечательностей Белгорода и точкой притяжения туристов.

Кстати, это не первый павильон из чугуна, созданный уральскими мастерами. Один из них — отлитый больше 125 лет назад — в свое время поразил гостей международной выставки в Париже и даже стал ее главным победителем. Он зарегистрирован ЮНЕСКО как единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна в составе музейной коллекции. Подробнее о том павильоне можно прочитать в нашем материале.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142469/