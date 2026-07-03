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Первая декада июля в Челябинской области завершится 35‑градусной жарой.

 

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Первая декада июля в Челябинской области завершится 35‑градусной жарой.

Атмосферное давление будет повышенным.

Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой: температура воздуха почти повсеместно будет превышать +27 градусов. А ближе к выходным воздух и вовсе раскалится до +35, сообщили синоптики центра «Фобос».

«В период с 6 по 12 июля барическое поле над Уралом будет повышенным. Отрог антициклона обеспечит высокий термический режим: днем +27...+32 градуса, в четверг и пятницу местами на юге региона около +35»,— уточнили синоптики.

Со вторника по пятницу, а также, предварительно, в выходные в регионе пройдут кратковременные дожди, местами сильные и с грозами. Осадки принесут атмосферные фронты, связанные с западным циклоном.

Информация пердоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pervaya-dekada-iyulya-v-chelyabinskoy-oblasti-zavershitsya-35-gradusnoy-zharoy/

2026-07-07PKT11:48:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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