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Местами температура снизится до 20 градусов.

Похолодание и дожди прогнозируют в Челябинской области в первой декаде июня.

Аномальная жара в Челябинской области сменится комфортными 22—24 градусами. А где-то будет ниже 20. Правда, почти вся предстоящая неделя ожидается дождливой. Подробнее о погоде с 2 по 8 июня — в материале ИА «Первое областное».

Сегодня, 2 июня, в большинстве районов региона пройдут дожди с грозами — их принесет вторичный циклон, ранее сформировавшийся в районе Вологодской и Комстромской областей. Погода сохраняется жаркой.

Во вторник утром через территорию Челябинской области пройдет холодный фронт, из-за чего в ряде районов температура резко снизится до +20 градусов, местами чуть выше. В Челябинске до выходных синоптики обещают +21…+23 градуса и небольшие дожди. В выходные осадки сохранятся, градусники покажут до +24 градусов.

В горных районах вся неделя также выдастся дождливой. Со вторника в дневные часы воздух будет прогреваться до +18…+20 градусов. В северных районах — аналогично.

На юге Челябинской области будет теплее: температура на протяжении недели будет варьироваться в пределах от +22 до +26 градусов. Дождей ожидается меньше, чем на остальной территории.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pokholodanie-i-dozhdi-prognoziruyut-v-chelyabinskoy-oblasti-v-pervoy-dekade-iyunya/