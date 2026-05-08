Фото: ИА «Первое областное»
Челябинская полиция призывает соблюдать порядок на мероприятиях ко Дню Победы.
Безопасность на мероприятиях ко Дню Победы является общей задачей.
В ближайшие выходные в Челябинской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в них примут участие тысячи жителей и гостей региона. Главное управление МВД России по Челябинской области совместно с другими структурами принимает меры для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка. В охране правопорядка будут задействованы сотрудники Росгвардии, участники добровольных народных дружин, представители казачества и специалисты частных охранных организаций.
Полиция обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать правила поведения на массовых мероприятиях. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Чтобы торжества прошли без происшествий, соблюдайте следующие правила:
избегайте действий, которые могут спровоцировать экстремальную ситуацию или создать угрозу для окружающих;
бережно относитесь к инфраструктуре и оборудованию на площадке мероприятия;
проявляйте уважение в общении с другими гражданами, обслуживающим персоналом и должностными лицами;
не употребляйте спиртные напитки и не появляйтесь в состоянии алкогольного опьянения;
выполняйте законные требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за безопасность (в т. ч. пожарную);
будьте бдительны: не оставляйте личные вещи без присмотра и сообщайте о подозрительных предметах.
Для обеспечения безопасных условий на всех площадках будет организован досмотр посетителей. В процессе проверки используют стационарные и ручные металлодетекторы. Сотрудники полиции просят южноуральцев с пониманием отнестись к этим мерам — они необходимы для защиты всех участников праздника.
К местам массового скопления людей запрещено проносить:
вещества и предметы, запрещенные к свободному обороту;
колюще‑режущие предметы;
аэрозольные баллончики;
стеклянную тару;
огнеопасные и пиротехнические вещества и изделия;
любые жидкости;
технические средства, способные помешать проведению мероприятия;
иные предметы, представляющие потенциальную угрозу.
Главное управление МВД по Челябинской области призывает граждан проявить сознательность и взаимоуважение. Совместными усилиями мы обеспечим спокойное и безопасное празднование памятной даты.
Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskaya-politsiya-prizyvaet-soblyudat-poryadok-na-meropriyatiyakh-ko-dnyu-pobedy/