Челябинская полиция призывает соблюдать порядок на мероприятиях ко Дню Победы.

Безопасность на мероприятиях ко Дню Победы является общей задачей.

В ближайшие выходные в Челябинской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в них примут участие тысячи жителей и гостей региона. Главное управление МВД России по Челябинской области совместно с другими структурами принимает меры для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка. В охране правопорядка будут задействованы сотрудники Росгвардии, участники добровольных народных дружин, представители казачества и специалисты частных охранных организаций.

Полиция обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать правила поведения на массовых мероприятиях. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Чтобы торжества прошли без происшествий, соблюдайте следующие правила:

избегайте действий, которые могут спровоцировать экстремальную ситуацию или создать угрозу для окружающих;

бережно относитесь к инфраструктуре и оборудованию на площадке мероприятия;

проявляйте уважение в общении с другими гражданами, обслуживающим персоналом и должностными лицами;

не употребляйте спиртные напитки и не появляйтесь в состоянии алкогольного опьянения;

выполняйте законные требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за безопасность (в т. ч. пожарную);

будьте бдительны: не оставляйте личные вещи без присмотра и сообщайте о подозрительных предметах.

Для обеспечения безопасных условий на всех площадках будет организован досмотр посетителей. В процессе проверки используют стационарные и ручные металлодетекторы. Сотрудники полиции просят южноуральцев с пониманием отнестись к этим мерам — они необходимы для защиты всех участников праздника.

К местам массового скопления людей запрещено проносить:

вещества и предметы, запрещенные к свободному обороту;

колюще‑режущие предметы;

аэрозольные баллончики;

стеклянную тару;

огнеопасные и пиротехнические вещества и изделия;

любые жидкости;

технические средства, способные помешать проведению мероприятия;

иные предметы, представляющие потенциальную угрозу.

Главное управление МВД по Челябинской области призывает граждан проявить сознательность и взаимоуважение. Совместными усилиями мы обеспечим спокойное и безопасное празднование памятной даты.

