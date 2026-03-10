 Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Обратная связь Четверг, 12 марта, 04:08
Фото: Марина Лапина, «Вечерний Челябинск»

Губернатор Челябинской области рассказал о развитии спорта в регионе и том, что дает этому мощный импульс. По словам Алексея Текслера, важны не только модернизация спортивной инфраструктуры, строительство новых объектов, поддержка профессионального и любительского спорта, тренеров. Большую роль играют и проводимые на Южном Урале крупные старты.

– Челябинскую область по праву называют спортивной столицей Урала, мы входим в число ведущих спортивных регионов страны. Каждый год принимаем на своих площадках престижные турниры федерального и международного масштаба. Этот год не исключение. Буквально на днях в Челябинске завершился Гран-при России по фигурному катанию. Чуть раньше Златоуст принимал финал Кубка России по биатлону. Приехали сильнейшие спортсмены, прославленные тренеры, огромное число болельщиков. И все отметили высокий уровень организации стартов на Южном Урале… А после каждого крупного турнира в спортшколы и секции приходят новые ребята с горящими глазами, наши будущие чемпионы. И мы создаем все условия, чтобы Челябинская область оставалась одним из самых спортивных регионов страны, – обратил внимание глава региона.

В Челябинской области регулярно проходят соревнование федерального и даже международного масштаба.

– Чемпионаты России по фигурному катанию, легкой атлетике, компьютерному спорту, женскому боксу, конькобежному спорту у нас собирают полные трибуны. А биатлонный комплекс имени Ишмуратовой в Златоусте, горнолыжный курорт «Солнечная Долина», ледовая арена в Челябинске и Магнитогорске – это уже настоящие бренды, известные каждому болельщику. Принимали чемпионаты мира по дзюдо и тхэквондо, этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду, – говорит Алексей Текслер и добавляет, что регион остаемся открытыми для международного спорта.

Все это дает мощный импульс дальнейшему развитию спорта. С учетом масштаба и уровня мероприятий модернизируют спортивную инфраструктуру в регионе, строят новые объекты. Поддерживают профессиональный и любительский спорт, реализуют в регионе программу «Земский тренер». А в детско-юношеские спортшколы и спортивные секции, как уже говорилось выше, после каждого крупного турнира приходят юные южноуральцы, что очень важно.

Кстати, как раз сейчас «Губерния» готовит материал, в котором эксперты разного уровня комментируют успехи Челябинской области в спорте и проведении масштабных соревнований. Читайте об этом на нашем сайте на этой неделе.

Как ранее сообщала «Губерния», в Челябинске на ледовой арене «Трактор» состоялся финал Гран‑при России по фигурному катанию — одно из ключевых событий сезона. Высокий уровень организации соревнований и активную поддержку болельщиков отметили и юниоры, и взрослые спортсмены, а также звезды фигурного катания.

— Челябинск — один из самых любимых городов для спортсменов и тренеров. Здесь всегда прекрасная организация, каждый турнир собирает полные трибуны. Фигурное катание здесь точно любят! — сказала чемпионка России, Европы и мира Елизавета Туктамышева.

Зрители на трибунах активно поддерживали фигуристов. Многие спортсмены признались, что такой теплый прием их очень вдохновляет.

— Выступать в Челябинске, где зрители знают всех по именам, кричат, поддерживают, — очень здорово! Первый раз в этом сезоне собралась полная арена. Очень нравится, когда много людей, поддержка зала. Это круто! Потрясающая арена, качество организации, — поделился впечатлениями фигурист-юниор из Москвы Сергей Лагутов.

Как и на Кубке России по биатлону, многие болельщицы поддерживали спортсменов в ярких кокошниках. А еще, по сложившейся традиции, болельщики в конце проката бросали на лед мягкие игрушки. Их собирали маленькие фигуристы. Всего, по подсчетам организаторам, южноуральцы подарили участникам соревнований более трех тысяч мягких игрушек.

