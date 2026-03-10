Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 11 марта.

Погода в регионе потенциально опасна.

Сегодня, 11 марта, ветер в Челябинской области разгонится до штормовых 20 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометеоцентре России.

«В Челябинской области до 20:00 действует предупреждение о сильном ветре и гололедице»,— говорится в сводке.

Напомним, желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна. Южноуральцев призывают не стоять рядом с рекламными щитами и слабоукрепленными конструкциями, а также под крышами зданий.

Сильный ветер, а также осадки принес атмосферный фронт. Из-за непогоды на участке трассы М-5 «Урал» ограничили движение для автобусов и грузовиков.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhiteley-chelyabinskoy-oblasti-predupredili-o-shtormovom-vetre-11-marta/