Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Морозы и оттепели ожидаются в Челябинской области во второй декаде февраля.

Дневная температура будет варьироваться от −15 до 0 градусов.

Февраль в Челябинской области славится своей неустойчивостью. И именно такой ожидается погода на предстоящей неделе: синоптики обещают и ночные морозы до −20 градусов, и дневные оттепели до нуля. Подробнее о погоде с 9 по 15 февраля — в материале ИА «Первое областное».

Сегодня, 9 февраля, а также во вторник пройдут снегопады — их принес циклон. Но уже к вечеру вторника почувствуется влияние казахстанского антициклона: осадки прекратятся, температура начнет постепенно снижаться, и в ночь на среду похолодает до минус 17—20 градусов. Днем синоптики обещают минус 12—15.

«Начиная с 12—13 февраля на западную периферию антициклона начнет поступать более теплый атлантический воздух, к выходным температура заметно повысится, местами выпадет снег»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

По предварительным расчетам, в выходные дни градусники в Челябинской области покажут от 0 до −4 градусов.

Информация преоставлена:https://ozersk.ru/155896-operativnaya-obstanovka.html