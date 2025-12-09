Обратная связь Четверг, 11 декабря, 14:46
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Утренняя зарядка зимой активирует иммунитет и метаболизм.

Легкая физическая нагрузка после сна оказывает мощную поддержку здоровью. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении в медицинских и социальных учреждениях карантинных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 11.12.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря. Подробнее

| Общественная жизнь

В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

Образ святителя Феодосия Черниговского передали благочинному Миасского Южного округа и настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Георгию Крецу старообрядцы. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 10.12.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Ночью региональные дороги расчищали 49 машин. Подробнее

| Общественная жизнь

В челябинских школах не стали отменять занятия из-за морозов.

В челябинских школах не стали отменять занятия из-за морозов.

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что 9 декабря 2025 года занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

 Фото: Freepik.

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении в медицинских и социальных учреждениях карантинных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. До особого распоряжения запрещены посещения больных в стационарах, а также людей, находящихся в организациях социальной защиты с круглосуточным пребыванием.

Карантин предполагает обязательное использование медицинских масок и респираторов как сотрудниками, так и посетителями медицинских учреждений.

Отдельно в документе прописаны условия для образовательных учреждений. Если число заболевших в школьном классе или группе детского сада превышает 20%, учебный процесс следует приостановить или перевести в дистанционный формат.

Кроме того, в социальных и образовательных учреждениях рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Жителям региона напоминают о необходимости носить маски не только в медицинских организациях, но и в местах массового скопления людей: торговых центрах, транспорте, культурных и спортивных заведениях.

Как ранее сообщала «Губерния», в Челябинской области активно распространяется вирус гриппа штамма А H3N2, также известного как «гонконгский». Последний раз случаи заражения этим штаммом фиксировались в России два года назад. По прогнозам специалистов, пик эпидемии ожидается после завершения новогодних каникул.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1137526/

2025-12-11PKT10:45:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» В среду южноуральцы окажутся в зоне мощного космического шторма.
» Озёрск спортивный. Кубок ОГО по боксу.
» В центре внимания. Памп-трек в Озёрске.В Озёрске появится новый спортивный объект.
» Оперативная обстановка.
» Владимир Путин наградил двух медсестер из Озерска за самоотверженность.
» Управленцам Челябинской области предлагают побороться за звание лидеров России.
» Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.
» В среду южноуральцы окажутся в зоне мощного космического шторма.
» Озёрск спортивный. Кубок ОГО по боксу.
» В центре внимания. Памп-трек в Озёрске.В Озёрске появится новый спортивный объект.
» Оперативная обстановка.
» Владимир Путин наградил двух медсестер из Озерска за самоотверженность.
» Управленцам Челябинской области предлагают побороться за звание лидеров России.
» Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги