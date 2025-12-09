Фото: Freepik.

В Челябинской области введен карантин по гриппу с 10 декабря.

Главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал постановление о введении в медицинских и социальных учреждениях карантинных мер из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. До особого распоряжения запрещены посещения больных в стационарах, а также людей, находящихся в организациях социальной защиты с круглосуточным пребыванием.

Карантин предполагает обязательное использование медицинских масок и респираторов как сотрудниками, так и посетителями медицинских учреждений.

Отдельно в документе прописаны условия для образовательных учреждений. Если число заболевших в школьном классе или группе детского сада превышает 20%, учебный процесс следует приостановить или перевести в дистанционный формат.

Кроме того, в социальных и образовательных учреждениях рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Жителям региона напоминают о необходимости носить маски не только в медицинских организациях, но и в местах массового скопления людей: торговых центрах, транспорте, культурных и спортивных заведениях.

Как ранее сообщала «Губерния», в Челябинской области активно распространяется вирус гриппа штамма А H3N2, также известного как «гонконгский». Последний раз случаи заражения этим штаммом фиксировались в России два года назад. По прогнозам специалистов, пик эпидемии ожидается после завершения новогодних каникул.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1137526/