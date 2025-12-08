В челябинских школах не стали отменять занятия из-за морозов.

Обратная связь Среда, 10 декабря, 12:31
Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Запланированы работы на карьере и утилизация отходов на заводе.

Жителей Челябинской области предупредили о взрывах 10 декабря. Подробнее

В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

В Миассе восстанавливают помогающую при недугах старинную икону.

Образ святителя Феодосия Черниговского передали благочинному Миасского Южного округа и настоятелю Свято-Троицкого храма протоиерею Георгию Крецу старообрядцы. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 10.12.2025 год. Подробнее

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Трассы Челябинской области обработали против наледи.

Ночью региональные дороги расчищали 49 машин. Подробнее

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что 9 декабря 2025 года занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Победу присудили в номинации «Методическая поддержка — „Инструменты успеха“

Победу присудили в номинации «Методическая поддержка — «Инструменты успеха»

Совет муниципальных образований Челябинской области выиграл во всероссийском конкурсе системных решений. Подробнее

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Челябинская область заняла 27-е место в рейтинге доступности новых автомобилей.

Опубликован свежий всероссийский рейтинг от аналитиков РИА «Новости». Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 08.12.2026 год. Подробнее
 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что 9 декабря 2025 года занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме. Как ранее рассказывала «Губерния», метеорологи на сегодня прогнозировали штормовую погоду, ночью в отдельных районах похолодало до минус 20-25 градусов. Публикуем памятку, чтобы южноуральцы знали, при какой погоде отменяют в школах занятия.

Решение об отмене занятий в школах принимают местные комитеты по делам образования. Ориентируются на температуру воздуха и ветер.

Если говорить в среднем, то для младших классов (1–4) занятия отменяют при температуре от минус 25 до минус 28 градусов, для средних классов (5–9) — от минус 28 и ниже, для старших (10–11) — от минус 30 градусов. Это если нет ветра. А, например, при ветре 5 метров в секунду семиклассники уже могут не пойти в школу при температуре минус 25 градусов, старшеклассники при таком ветре останутся дома, если минус 28 градусов.

Между тем в ночь с 8 на 9 декабря на севере Челябинской области температура воздуха опускалась до минус 20-25 градусов, а на юге — до минус 13-18 градусов. В Челябинске в шесть часов утра было минус 19. Днем синоптики обещает от минус 13 до минус 19 градусов. Ветер 4-12 метров в секунду.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1137472/

2025-12-09PKT10:06:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

