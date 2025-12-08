Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В челябинских школах не стали отменять занятия из-за морозов.

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что 9 декабря 2025 года занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме. Как ранее рассказывала «Губерния», метеорологи на сегодня прогнозировали штормовую погоду, ночью в отдельных районах похолодало до минус 20-25 градусов. Публикуем памятку, чтобы южноуральцы знали, при какой погоде отменяют в школах занятия.

Решение об отмене занятий в школах принимают местные комитеты по делам образования. Ориентируются на температуру воздуха и ветер.

Если говорить в среднем, то для младших классов (1–4) занятия отменяют при температуре от минус 25 до минус 28 градусов, для средних классов (5–9) — от минус 28 и ниже, для старших (10–11) — от минус 30 градусов. Это если нет ветра. А, например, при ветре 5 метров в секунду семиклассники уже могут не пойти в школу при температуре минус 25 градусов, старшеклассники при таком ветре останутся дома, если минус 28 градусов.

Между тем в ночь с 8 на 9 декабря на севере Челябинской области температура воздуха опускалась до минус 20-25 градусов, а на юге — до минус 13-18 градусов. В Челябинске в шесть часов утра было минус 19. Днем синоптики обещает от минус 13 до минус 19 градусов. Ветер 4-12 метров в секунду.

