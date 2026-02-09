Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Апрель в Челябинской области будет аномально теплым, а май – холодным.

В Гидрометцентре России дали предварительный прогноз на весну 2026 года. По информации синоптиков, март на Южном Урале будет обычным, а вот в апреле стоит ожидать более высоких температур, чем в другие годы. Май при этом может разочаровать.

В марте в Челябинской области средняя температура окажется минус 7-10 градусов, это норма для данного месяца. При этом, как и зимой, на юге региона будет теплее, чем на севере.

В Гидрометцентре России отмечают, что в апреле южноуральцев порадуют небольшие отклонения от температурной нормы: будет теплее обычного. А вот в мае, наоборот, – холоднее нормы.

Как ранее сообщала «Губерния», в отличие от января, когда температура воздуха была на 7 градусов ниже нормы, в феврале погода будет без аномалий, но с постоянными снегопадами. Например, 1 февраля 2026 года, во многих территориях Южного Урала фиксировались всего лишь минус 2-5 градусов.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138654/