Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Челябинская область станет площадкой для съемок фильма «Автостопом до мечты»

Съемки короткометражного фильма, главные роли в котором исполняют Роза Хайруллина и Ольга Тумайкина, начались в Башкирии. Однако спустя время съемочная группа переедет в Челябинскую область. Рассказываем подробности.

О том, что работа над картиной «Автостопом до мечты» стартовала 11 января, а после первого этапа в Башкортостане съемочная группа переедет на Южный Урал, сообщает «Челябинск сегодня». По сюжету две женщины отправляются в путешествие, которое начинается как дорога к больнице, а постепенно превращается в переосмысление жизни и несбывшихся планов.

Как выяснила «Губерния», картина является одной из 12 победителей конкурса проектов игровых фильмов Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК). По словам режиссера драмы Михаила Калинина, на создание этого проекта вдохновили истории жизни друзей, родственников и родителей.

— Часто становится грустно от того, что мы сами не успеваем осуществить мечты близких нам людей, которые прямо на наших глазах отказываются от задуманного, выбирая более легкий жизненный путь. Нам кажется, что, даже если хотя бы один зритель нашего фильма задумается о судьбе своих родных и друзей и попытается помочь им исполнить заветную мечту, это сделает всех нас немного счастливее, — говорит режиссер.

Ранее «Губерния» решила вспомнить кинокартины, в которых южноуральские города сыграли свою роль. Оказывается, в советское время множество фильмов снималось в Миассе, Георгий Бурков стал героем одного из фильмов, а в другом снялось пол-Магнитогорска. Позднее на Южном Урале снимали картины «Я объявляю вам войну», «Легенда № 17» и «Елки 3», а также сериал «Улицы разбитых фонарей». Более того, с Челябинской областью оказались связаны даже такие фильмы как «Сумерки» и «Железный человек 2».

В наши дни Южный Урал становится местом съемок едва ли не чаще, чем за всю историю. Кинематографистов привлекает уральская природа, а также возможность воссоздать атмосферу прошлого. При этом все чаще фильмы и сериалы снимают в малых городах и селах Челябинской области. В марте 2022 года возле поселка Межозерного в Верхнеуральском районе снимались некоторые сцены детективного сериала «Бизон: дело манекенщицы» (18+), действие которого происходит в 1974 году. Исполнивший главную роль в сериале Сергей Безруков признался, что в процессе съемок надевал пять слоев одежды, а иногда прятал под курткой грелку. Молодежный карьер, где добываются медноколчеданные руды, исполнил роль «самого глубокого в мире» алмазного карьера в Якутии.

В августе 2023 года Сергей Безруков вернулся в Челябинскую область для съемок исторического сериала «Плевако» (16+) о знаменитом адвокате XIX века, которые проходили на его родине, в Троицке. Съемки велись, в частности, возле Торговых рядов, построенных в 1860-е годы. Сергей Безруков был восхищен красотой Троицка и заявил, что старый центр города необходимо сохранить — в том числе для съемок фильмов.

— Открыл для себя замечательный и неповторимый Троицк! Рекомендую всем. Там стоит побывать! Это правда! — сказал актер.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138096/