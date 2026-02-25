Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Между Челябинском и Севастополем летом начнет курсировать поезд.

Этим летом доехать из Челябинска в Севастополь можно будет по прямому маршруту на поезде № 193/194 «Таврия». Об этом сообщили в компании‑перевозчике. Состав будет ходить раз в неделю.

Первый рейс из Севастополя запланирован на 19 мая, а из Челябинска — на 22 мая. Поезд будет отправляться из Челябинска по пятницам в 03:35 по местному времени и прибывать в Севастополь по воскресеньям в 18:25. В обратном направлении отправление назначено на вторник в 00:15 с прибытием в Челябинск в четверг в 18:25.

Время в пути составит 2 дня 16 часов. Маршрут пройдет через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов‑на‑Дону и Симферополь. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.

А уже с апреля египетская чартерная авиакомпания начнет перевозить пассажиров из Челябинска на курорт Шарм-эш-Шейх. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320.

Ранее стало известно, что жители западных муниципалитетов Челябинской области теперь могут доехать до областного центра без пересадок благодаря тому, что два маршрута пригородных поездов «Кропачево – Златоуст» и «Златоуст – Челябинск» объединили в один.

