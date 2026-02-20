Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноурльской панорамы»

Челябинский студент придумал уникальный беспилотник для МЧС.

Григорий Кокнаев из ЮУрГУ объединил преимущества уже созданных систем БПЛА в одну модель. Она собирает данные и передает их для анализа сотрудникам МЧС. Все это снижает риски работы людей в экстремальных условиях.

С молодым изобретателем поговорил корреспондент старейшего городского издания «Вечерний Челябинск». Оказалось, что заинтересовался различными беспилотными летательными аппаратами Григорий еще в школе. А в новой модели он соединил грузовой БПЛА самолетного типа и микродроны, помещенные в грузовой отсек. Устройство помогает сделать фото опасной местности с воздуха и проанализировать ее перед выполнением задачи специальных служб.

Сейчас беспилотник для нужд МЧС тестируют, дорабатывают и разрабатывают компьютерное зрение для квадрокоптеров и БПЛА самолетного типа. Занимается этим команда изобретателей.

Как ранее сообщала «Губерния», ученики «Кванториумов» в Челябинской области не просто соревнуются в создании самых навороченных квадрокоптеров, но решают практические задачи, которые помогают специалистам проводить гидрогеологические работы на карьерах, а в аграрном секторе — собирать яблоки. О том, каких успехов достигают юные инженеры, рассказали гости стрим-шоу «Поутру». Так, например, Никита Голубицкий рассказал о своем опыте участия в конкурсе «ИкАР (Инженерные кадры России)».

— Нам было нужно создать программу для беспилотника, который бы мог длительное время обследовать карьер на наличие подземных вод, то есть проводить гидрогеологические работы. Использование беспилотника позволяет гидрогеологу быстрее проводить работы и без риска для собственной жизни, — говорит Никита. — Также наша задача была так запрограммировать дрон, чтобы он без участия человека мог пролетать через кольцо, брать груз и возвращаться обратно. Мы заняли второе место тогда.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138937/