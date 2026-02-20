Обратная связь Вторник, 24 февраля, 16:37
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Афиша с 24 февраля по 1 марта 2026 года.

Афиша с 24 февраля по 1 марта 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский студент придумал уникальный беспилотник для МЧС.

Челябинский студент придумал уникальный беспилотник для МЧС.

Григорий Кокнаев из ЮУрГУ объединил преимущества уже созданных систем БПЛА в одну модель. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинцы планируют потратить 7 000 рублей на подарки к 8 Марта.

Челябинцы планируют потратить 7 000 рублей на подарки к 8 Марта.

Почти половина горожан импровизирует с презентами. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

С праздником, уважаемые мужчины!

С 23 февраля!  Подробнее

| Общественная жизнь

Библиотека в селе Русская Теча открылась после большого обновления.

Библиотека в селе Русская Теча открылась после большого обновления. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Проект «Читай дальше».

В центре внимания. Проект "Читай дальше". Подробнее

| Общественная жизнь

Как семена льна помогают худеть.

Как семена льна помогают худеть.

Их важно правильно подготовить к употреблению. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Челябинский студент придумал уникальный беспилотник для МЧС.

Челябинский студент придумал уникальный беспилотник для МЧС.

 Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноурльской панорамы»

Челябинский студент придумал уникальный беспилотник для МЧС.

Григорий Кокнаев из ЮУрГУ объединил преимущества уже созданных систем БПЛА в одну модель. Она собирает данные и передает их для анализа сотрудникам МЧС. Все это снижает риски работы людей в экстремальных условиях.

С молодым изобретателем поговорил корреспондент старейшего городского издания «Вечерний Челябинск». Оказалось, что заинтересовался различными беспилотными летательными аппаратами Григорий еще в школе. А в новой модели он соединил грузовой БПЛА самолетного типа и микродроны, помещенные в грузовой отсек. Устройство помогает сделать фото опасной местности с воздуха и проанализировать ее перед выполнением задачи специальных служб.

Сейчас беспилотник для нужд МЧС тестируют, дорабатывают и разрабатывают компьютерное зрение для квадрокоптеров и БПЛА самолетного типа. Занимается этим команда изобретателей.

Как ранее сообщала «Губерния», ученики «Кванториумов» в Челябинской области не просто соревнуются в создании самых навороченных квадрокоптеров, но решают практические задачи, которые помогают специалистам проводить гидрогеологические работы на карьерах, а в аграрном секторе — собирать яблоки. О том, каких успехов достигают юные инженеры, рассказали гости стрим-шоу «Поутру». Так, например, Никита Голубицкий рассказал о своем опыте участия в конкурсе «ИкАР (Инженерные кадры России)».

— Нам было нужно создать программу для беспилотника, который бы мог длительное время обследовать карьер на наличие подземных вод, то есть проводить гидрогеологические работы. Использование беспилотника позволяет гидрогеологу быстрее проводить работы и без риска для собственной жизни, — говорит Никита. — Также наша задача была так запрограммировать дрон, чтобы он без участия человека мог пролетать через кольцо, брать груз и возвращаться обратно. Мы заняли второе место тогда.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138937/

2026-02-24PKT12:13:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Челябинский Роспотребнадзор назвал самые распространенные инфекции в аэропортах.
» Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов.
» Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.
» В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.
» В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.
» Челябинский Роспотребнадзор назвал самые распространенные инфекции в аэропортах.
» Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.
» Оперативная обстановка.
» В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов.
» Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.
» В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.
» В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги