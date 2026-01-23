Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

В декабре 2025 года на Южном Урале отметили замедление годовой инфляции до 4,95 %, сообщает Челябинское отделение Банка России со ссылкой на данные Росстата. Годовая инфляция в целом по России тоже показала снижение до 5,59 %.

Рост цен в декабре был незначительным — 0,03 %, по данным регулятора. Продовольственные товары практически не дорожали, непродовольственные — дорожали незначительно, а вот цены на услуги показали снижение. Между тем, если посмотреть на прирост цен в годовом выражении, то именно услуги подорожали сильнее остальных категорий.

В годовом выражении также сильнее всего замечен прирост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, что эксперты объясняют ростом затрат на логистику, упаковку и компоненты для выпечки. В декабре 2025 года отмечался и рост цен на обеды в ресторанах и кафетериев — причинами для этого стали как издержки держателей ресторанного бизнеса в виде цен на аренду, обслуживания оборудования, стоимость ингредиентов, так и с предновогодним увеличением спроса.

Цены на компьютеры и средства связи выросли на 2,57 % и 1,94 % соответственно, из-за увеличения издержек ретейлеров на ноутбуки, планшеты, смартфоны, наушники и смарт-часы. Отмечено и подорожание жилищно-коммунальных услуг из-за индексации некоторых тарифов в связи с ростом издержек на материалы и зарплату.

Между тем, на Южном Урале уже третий месяц подряд дешевеет сахар — за год он подешевел суммарно на 10,74 %. Также отмечают снижение стоимости куриных яиц и топлива (благодаря восстановлению объемов производства нефтепродуктов). Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на зарубежные туры, чему способствовало укрепление рубля в ноябре-декабре. Подешевели поездки в Египет, Турцию, страны Закавказья, Юго-Восточной и Средней Азии, ОАЭ.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138337/