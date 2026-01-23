Обратная связь Вторник, 27 января, 13:43
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов.

В Челябинской области на границе развернули 19 тонн фруктов. Подробнее

| Общественная жизнь

Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ.

Мошенники обманывают челябинцев, предлагая заплатить неоплаченные штрафы ГАИ. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 26 января по 1 февраля 2026 года.

Афиша с 26 января по 1 февраля 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Аномальные морозы сменятся теплом до −2 в конце января в Челябинской области.

Аномальные морозы сменятся теплом до −2 в конце января в Челябинской области.

Синоптики озвучили предварительный прогноз на неделю. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 26.01.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Гостей музея-заповедника ждут «Крынка», экопикник и этнографические праздники. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос.

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области подешевели сахар, топливо и туры.

В декабре 2025 года на Южном Урале отметили замедление годовой инфляции до 4,95 %, сообщает Челябинское отделение Банка России со ссылкой на данные Росстата. Годовая инфляция в целом по России тоже показала снижение до 5,59 %.

Рост цен в декабре был незначительным — 0,03 %, по данным регулятора. Продовольственные товары практически не дорожали, непродовольственные — дорожали незначительно, а вот цены на услуги показали снижение. Между тем, если посмотреть на прирост цен в годовом выражении, то именно услуги подорожали сильнее остальных категорий.

В годовом выражении также сильнее всего замечен прирост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, что эксперты объясняют ростом затрат на логистику, упаковку и компоненты для выпечки. В декабре 2025 года отмечался и рост цен на обеды в ресторанах и кафетериев — причинами для этого стали как издержки держателей ресторанного бизнеса в виде цен на аренду, обслуживания оборудования, стоимость ингредиентов, так и с предновогодним увеличением спроса.

Цены на компьютеры и средства связи выросли на 2,57 % и 1,94 % соответственно, из-за увеличения издержек ретейлеров на ноутбуки, планшеты, смартфоны, наушники и смарт-часы. Отмечено и подорожание жилищно-коммунальных услуг из-за индексации некоторых тарифов в связи с ростом издержек на материалы и зарплату.

Между тем, на Южном Урале уже третий месяц подряд дешевеет сахар — за год он подешевел суммарно на 10,74 %. Также отмечают снижение стоимости куриных яиц и топлива (благодаря восстановлению объемов производства нефтепродуктов). Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на зарубежные туры, чему способствовало укрепление рубля в ноябре-декабре. Подешевели поездки в Египет, Турцию, страны Закавказья, Юго-Восточной и Средней Азии, ОАЭ.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138337/

2026-01-26PKT10:26:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Снова песня раздается» в ОГКИ.
» В центре внимания. Предновогодние праздники в Озёрске.
» Озёрск в лицах. Сергей Гальперин.
» О мероприятиях, которые ждут озерчан в новогодние праздники, мы рассказываем в нашей афише.
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Для дружной такой компании».
» Что нужно есть перед новогодним застольем.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Снова песня раздается» в ОГКИ.
» В центре внимания. Предновогодние праздники в Озёрске.
» Озёрск в лицах. Сергей Гальперин.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги