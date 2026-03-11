Обратная связь Пятница, 13 марта, 03:07
В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ. Подробнее

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Сладости натощак приводят к упадку сил на уроках. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативая обстановка на 12.03.2026 год. Подробнее

Памятка курящим.

Памятка курящим. Подробнее

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Губернатор Челябинской области рассказал о развитии спорта в регионе и том, что дает этому мощный импульс. Подробнее

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 11 марта.

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 11 марта.

Погода в регионе потенциально опасна. Подробнее

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 11.03.2026 год. Подробнее

Афиша с 9 по 15 марта 2026 года.

Афиша с 9 по 15 марта 2026 года. Подробнее

Челябинск начал готовиться к 290‑летнему юбилею.

Челябинск начал готовиться к 290‑летнему юбилею.

К празднику завершат благоустройство общественных пространств. Подробнее
В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

 Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в первую неделю марта в Челябинской области зарегистрировано 74,5 случая ОРВИ на 10 тысяч жителей. Специалисты подчеркивают, что сезонный подъем заболеваемости еще не закончился, однако динамика уже идет на спад.

Лабораторные исследования показывают, что большинство случаев сейчас связано с так называемыми негриппозными вирусами — респираторно‑синцитиальным, риновирусом и другими. Циркуляция вирусов гриппа постепенно уменьшается.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что даже когда на Южный Урал придет весеннее тепло, вирусы останутся активны, поэтому следует соблюдать меры профилактики. Самой надежной защитой остается вакцинация, однако весной прививка уже не дает нужного эффекта, так как иммунитет формируется несколько недель. Осенью же рекомендуется начинать профилактику именно с этого шага.

А в это время года медики советуют чаще мыть руки, использовать маски в местах скопления людей, обрабатывать телефон антисептиком и избегать касаний лица на улице. Лекарственные препараты следует принимать только по назначению врача, поскольку самостоятельное лечение может навредить иммунной системе. При первых признаках недомогания лучше остаться дома и начать лечение, чтобы не усугублять состояние и не заражать окружающих.

Ранее заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова рассказала, что пиковые значения заболеваемости ОРВИ, как правило, фиксируются в январе-феврале. В то же время повышенный уровень заболеваемости может сохраняться вплоть до апреля.

