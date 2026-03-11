Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в первую неделю марта в Челябинской области зарегистрировано 74,5 случая ОРВИ на 10 тысяч жителей. Специалисты подчеркивают, что сезонный подъем заболеваемости еще не закончился, однако динамика уже идет на спад.

Лабораторные исследования показывают, что большинство случаев сейчас связано с так называемыми негриппозными вирусами — респираторно‑синцитиальным, риновирусом и другими. Циркуляция вирусов гриппа постепенно уменьшается.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что даже когда на Южный Урал придет весеннее тепло, вирусы останутся активны, поэтому следует соблюдать меры профилактики. Самой надежной защитой остается вакцинация, однако весной прививка уже не дает нужного эффекта, так как иммунитет формируется несколько недель. Осенью же рекомендуется начинать профилактику именно с этого шага.

А в это время года медики советуют чаще мыть руки, использовать маски в местах скопления людей, обрабатывать телефон антисептиком и избегать касаний лица на улице. Лекарственные препараты следует принимать только по назначению врача, поскольку самостоятельное лечение может навредить иммунной системе. При первых признаках недомогания лучше остаться дома и начать лечение, чтобы не усугублять состояние и не заражать окружающих.

Ранее заместитель министра здравоохранения Челябинской области Нелли Верзакова рассказала, что пиковые значения заболеваемости ОРВИ, как правило, фиксируются в январе-феврале. В то же время повышенный уровень заболеваемости может сохраняться вплоть до апреля.

