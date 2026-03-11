Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»
Каким должен быть правильный завтрак школьника.
Сладости натощак приводят к упадку сил на уроках.
Завтрак перед школой — самый важный прием пищи для ребенка. От того, что окажется в тарелке, зависит не только сытость, но и успеваемость на первых уроках, концентрация внимания и общее самочувствие. Специалисты по детскому питанию сформулировали свод правил, которые помогут родителям приготовить идеальный завтрак. Их приводит региональный Роспотребнадзор.
Почему утро нельзя начинать с булок.
Главная ошибка многих родителей — позволять ребенку перекусывать на бегу сладостями или хлопьями. Врачи предупреждают: сладкая и углеводистая пища на голодный желудок провоцирует резкий скачок сахара в крови. Энергия от такого завтрака улетучивается так же быстро, как и появляется, и к середине первого урока ребенка может накрыть вялость и сонливость.
Чтобы этого избежать, эксперты советуют придерживаться простых принципов.
Время имеет значение. Педиатры рекомендуют будить школьника минимум за час до выхода из дома. Приступать к еде лучше через 20—30 минут после пробуждения — когда организм окончательно проснулся и готов к работе.
Баланс БЖУ. В тарелке должны гармонично сочетаться белок (яйца, творог, мясо), сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб) и витамины. Белок обеспечит длительную сытость, а углеводы дадут тот самый заряд бодрости.
Правило горячего. Холодные перекусы не способствуют запуску обмена веществ. Лучше предложить ребенку горячее блюдо — кашу, омлет или запеканку.
Топ-5 блюд для отличной учебы.
Диетологи составили рейтинг самых полезных завтраков, которые легко приготовить даже в условиях утренней спешки.
Каша — всему голова. Лидеры рейтинга — овсянка и гречка. Первая мягко обволакивает желудок и надолго дарит сытость, вторая — рекордсмен по содержанию белка среди круп. Улучшить вкус и добавить пользы помогут ягоды, орехи, кусочки фруктов или ложечка меда (если нет аллергии).
Омлет «Воздушный». Яйца — идеальный источник белка и холина, необходимого для работы мозга. В омлет можно «спрятать» нарезанные овощи или кусочки отварной курицы, сделав блюдо еще сытнее.
Творожная классика. Сырники, запеканка или ленивые вареники решают главную проблему растущего организма — нехватку кальция. Подавать их лучше со сметаной, ягодами или фруктами, но не сгущенкой.
«Правильный» бутерброд. Речь не о колбасе с батоном. Цельнозерновой хлеб с клетчаткой и витаминами группы B — отличная основа. Сверху можно положить кусочек сыра, запеченную индейку, слабосоленую рыбу и лист салата.
Смузи для ленивых. Если ребенок отказывается есть ложкой, взбейте в блендере банан, ягоды, молоко или йогурт и ложку овсянки. Это полноценный, густой и очень полезный напиток.
Стоп-лист: что нельзя давать школьнику натощак
Чтобы утро не было испорчено тяжестью в животе или резким падением сил, из меню лучше исключить:
Каши и хлопья быстрого приготовления (в них много сахара и мало пользы).
Колбасу, сосиски и полуфабрикаты.
Магазинные соки и газировку.
Жирное мясо и острые закуски.
Сладкие йогурты и творожки с добавками.
