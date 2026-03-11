Обратная связь Пятница, 13 марта, 03:07
В Челябинской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ.

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Сладости натощак приводят к упадку сил на уроках. Подробнее

Оперативная обстановка.

Памятка курящим.

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Губернатор Челябинской области рассказал о развитии спорта в регионе и том, что дает этому мощный импульс. Подробнее

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 11 марта.

Погода в регионе потенциально опасна. Подробнее

Оперативная обстановка.

Афиша с 9 по 15 марта 2026 года.

Челябинск начал готовиться к 290‑летнему юбилею.

К празднику завершат благоустройство общественных пространств. Подробнее
Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

Каким должен быть правильный завтрак школьника.

Сладости натощак приводят к упадку сил на уроках.

Завтрак перед школой — самый важный прием пищи для ребенка. От того, что окажется в тарелке, зависит не только сытость, но и успеваемость на первых уроках, концентрация внимания и общее самочувствие. Специалисты по детскому питанию сформулировали свод правил, которые помогут родителям приготовить идеальный завтрак. Их приводит региональный Роспотребнадзор.

Почему утро нельзя начинать с булок.

Главная ошибка многих родителей — позволять ребенку перекусывать на бегу сладостями или хлопьями. Врачи предупреждают: сладкая и углеводистая пища на голодный желудок провоцирует резкий скачок сахара в крови. Энергия от такого завтрака улетучивается так же быстро, как и появляется, и к середине первого урока ребенка может накрыть вялость и сонливость.

Чтобы этого избежать, эксперты советуют придерживаться простых принципов.

Время имеет значение. Педиатры рекомендуют будить школьника минимум за час до выхода из дома. Приступать к еде лучше через 20—30 минут после пробуждения — когда организм окончательно проснулся и готов к работе.

Баланс БЖУ. В тарелке должны гармонично сочетаться белок (яйца, творог, мясо), сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб) и витамины. Белок обеспечит длительную сытость, а углеводы дадут тот самый заряд бодрости.

Правило горячего. Холодные перекусы не способствуют запуску обмена веществ. Лучше предложить ребенку горячее блюдо — кашу, омлет или запеканку.

Топ-5 блюд для отличной учебы.

Диетологи составили рейтинг самых полезных завтраков, которые легко приготовить даже в условиях утренней спешки.

Каша — всему голова. Лидеры рейтинга — овсянка и гречка. Первая мягко обволакивает желудок и надолго дарит сытость, вторая — рекордсмен по содержанию белка среди круп. Улучшить вкус и добавить пользы помогут ягоды, орехи, кусочки фруктов или ложечка меда (если нет аллергии).

Омлет «Воздушный». Яйца — идеальный источник белка и холина, необходимого для работы мозга. В омлет можно «спрятать» нарезанные овощи или кусочки отварной курицы, сделав блюдо еще сытнее.

Творожная классика. Сырники, запеканка или ленивые вареники решают главную проблему растущего организма — нехватку кальция. Подавать их лучше со сметаной, ягодами или фруктами, но не сгущенкой.

«Правильный» бутерброд. Речь не о колбасе с батоном. Цельнозерновой хлеб с клетчаткой и витаминами группы B — отличная основа. Сверху можно положить кусочек сыра, запеченную индейку, слабосоленую рыбу и лист салата.

Смузи для ленивых. Если ребенок отказывается есть ложкой, взбейте в блендере банан, ягоды, молоко или йогурт и ложку овсянки. Это полноценный, густой и очень полезный напиток.

Стоп-лист: что нельзя давать школьнику натощак

Чтобы утро не было испорчено тяжестью в животе или резким падением сил, из меню лучше исключить:

Каши и хлопья быстрого приготовления (в них много сахара и мало пользы).

Колбасу, сосиски и полуфабрикаты.

Магазинные соки и газировку.

Жирное мясо и острые закуски.

Сладкие йогурты и творожки с добавками.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kakim-dolzhen-byt-pravilnyy-zavtrak-shkolnika/

