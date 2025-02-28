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Что лучше не есть на завтрак.

Определенную пищу стоит употреблять ограниченно.

У каждого из нас есть свой любимый завтрак, и некоторые относятся к первому приему пищи словно к ритуалу, заряжающему силами и позитивом на предстоящий день. Действительно, завтрак является ключевым приемом пищи. От того, как начнется наше утро и что мы съедим в первый час после пробуждения, может зависеть самочувствие и настроение в течение всего дня.

«Не рекомендуется на пустой желудок пить соки и есть быстрые углеводы, поскольку они вызывают всплеск уровня глюкозы, не обеспечивают продолжительного насыщения и провоцируют перекусы, ведущие за собой набор веса»,— говорят диетологи.

Также нежелательно сразу после пробуждения пить кофе, лучше сначала что-то съесть, особенно если имеются проблемы с желудком.

Что касается каш, которые принято считать подходящими для завтрака, их на ежедневной основе могут себе позволить только люди с высоким уровнем физической активности, остальным можно их есть не чаще двух раз в неделю.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/chto-luchshe-ne-est-na-zavtrak/