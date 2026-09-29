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Октябрь-2026 в Челябинской области будет чуть теплее обычного.

Октябрь-2026 в Челябинской области будет чуть теплее обычного.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Октябрь-2026 в Челябинской области будет чуть теплее обычного.

Каковы особенности второго осеннего месяца.

В этом году средняя температура воздуха в октябре в Челябинской области составит +4…+6 градусов — это чуть выше нормы. При этом стабильности от второго осеннего месяца ждать не стоит: южноуральцев ждут периоды как холода, так и тепла, сообщили в Гидрометеоцентре России.

В октябре количество осадков варьируется в пределах от 22 до 66 миллиметров. Это как дожди, так и смешанные осадки и даже снег. В этом году аномалий не ожидается: осадков выпадет в пределах нормы.

Кстати, октябрь считается самым ветреным месяцем в году. А еще его характерные черты — это резкое уменьшение продолжительности светового дня и переход среднесуточных температур через 0 градусов.

«Если в сентябре солнце в среднем светит 120—190 часов, то в октябре — от 70 до 125 часов»,— уточнили в Челябинском гидрометеоцентре.

Что касается температуры, то переход через 0 градусов происходит приблизительно в конце месяца. К этому моменту на водоемах начинает образовываться кромка льда, а листва полностью опадает.

В этом году октябрь в Челябинской области начнется с похолодания, местами может пройти первый снег.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-09-30PKT11:39:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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