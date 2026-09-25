Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

На въезде в Сатку установили 10-метровую скульптуру Николая Чудотворца.

Гостей Сатки теперь будет встречать скульптурный образ святителя Николая Чудотворца Мысгорновского. На днях конструкцию смонтировали, сейчас благоустраивают территорию.

Торжественно открыть памятник планируют в октябре. Десятиметровую бронзовую скульптуру святого установили на восьмиметровый гранитный постамент. Место для скульптуры выбрали на холме, а значит его будут видеть все, кто заезжает в Сатку.

Работы над монументом начались еще в 2023 году. Создал его известный скульптор, народный художник Российской Федерации Александр Рукавишников. Скульптура похожа на ту, которую еще в 2018 году установили в Мурманске. Ее возвели по проекту знаменитого русского путешественника и художника Федора Конюхова.

Напомним, недавно на горнолыжного курорте неподалеку от Миасса торжественно открыли бронзовую скульптуру святителя Николая Чудотворца Мирликийского — небесного покровителя и хранителя всех путешественников. Автором композиции также стал известный путешественник и мореплаватель, почетный гражданин Миасса Федор Конюхов. Он лично присутствовал на церемонии. К слову, это уже вторая статуя Николая Чудотворца в Миассе. Первую установили еще летом прошлого года на берегу Тургояка.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/