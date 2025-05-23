Фото: правительство Челябинской области.

Скульптуру спящего медведя с цитатой Владимира Путина установили в Челябинске.

Новый арт-объект появился в Саду камней, на набережной реки Миасс. Скульптура представляет собой спящего медведя на постаменте, украшенном выгравированной на табличке в виде карты России цитатой Владимира Путина: «Медведь тайги своей никому не отдаст».

Как уточнили в правительстве Челябинской области, арт-объект был подарен Челябинску Российским федеральным центром имени академика Е.И. Забабахина в честь 80-летия российской атомной промышленности. Установка скульптуры стала одним из ключевых мероприятий празднования. Оригинал установленного в Челябинске арт-объекта находится в Снежинске.

Спящий медведь стал метафорой, отражающей ядерную мощь России. В 1994 году этот символ был выбран в качестве эмблемы Министерства по атомной энергии (сегодня «Росатом»). По словам Виктора Михайлова, возглавлявшего тогда Минатом, спящий медведь символизирует кажущуюся безопасность, напоминая о том, что пробуждение этого гиганта не сулит ничего хорошего.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1133444/