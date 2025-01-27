В Кыштыме появился кот, который исполняет желания.

фото: Людмила Шеболаева в социальных сетях.

В городском парке имени Пушкина появился необычный гость — кот ученый, величаво восседающий на постаменте с книгами. Но самое удивительное — это блестящий нос бронзового кота. Говорят, если его потереть, то любое загаданное желание непременно сбудется.

— Друзья, записываем свои мечты на 2025 год и отправляемся в городской парк, где вас ждет встреча с ученым котом, — приглашает глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

Рядом с котом на скульптуре расположилась мышка. По задумке она внимательная ученица, готовая впитывать знания своего учителя. Несмотря на то, что работы по установке скульптуры еще продолжаются, желающих потереть нос коту и ждать исполнения загаданного уже достаточно много. Над созданием объекта работает кыштымский скульптор Владимир Сырейщиков.

Информация предоставлена :https://gubernia74.ru/articles/news/1130927/