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Текслер: Выпускники колледжей — кадровая основа экономики Челябинской области.

Текслер: Выпускники колледжей — кадровая основа экономики Челябинской области.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Текслер: Выпускники колледжей — кадровая основа экономики Челябинской области.

День среднего профессионального образования отмечается в России ежегодно 2 октября. Сегодня в колледжах и техникумах Челябинской области учатся более ста тысяч студентов. С праздником южноуральцев поздравил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что в Челябинской области выстроена эффективная система подготовки специалистов — от школы до предприятия. Регион вошел в число лидеров по реализации федерального проекта «Профессионалитет», благодаря которому в системе СПО появляются высококлассные лаборатории, позволяющие молодежи осваивать самое современное оборудование еще на этапе обучения.

— Современная система СПО – это крепкий союз образования и производства, сплав традиций и передовых методик, мощный педагогический состав, развитая материально-техническая база, — подчеркнул губернатор. — А выпускники колледжей и техникумов составляют кадровую основу региональной экономики.

День среднего профессионального образования связан с событиями 2 октября 1940 года, когда Президиум Верховного Совета СССР подписал указ «О государственных трудовых резервах СССР». Этот документ положил начало централизованной системе подготовки квалифицированных рабочих из городской и сельской молодежи и определил три типа училищ — ремесленные, железнодорожные и школы фабрично-заводского обучения. Однако праздником этот день стал 25 июля 2022 года по соответствующему указу президента РФ — день был закреплен на государственном уровне «в целях развития и популяризации среднего профессионального образования».

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/

2026-10-02PKT10:13:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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