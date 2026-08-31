Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом».

Синоптики Гидрометцентра России обнародовали предварительный прогноз на сентябрь. Согласно их данным, средняя месячная температура воздуха в Челябинской области окажется выше климатической нормы. В северных территориях области превышение многолетних значений может составить более одного градуса. Кроме того, в сентябре южноуральцев ждет сразу два «бабьих лета».

Специалисты Челябинского Гидрометцентра поясняют, что в сентябре, несмотря на общую тенденцию к похолоданию и увеличению количества пасмурных дней, на погоду традиционно влияют стационарные антициклоны. Именно они приносят на Южный Урал солнечные и по-летнему теплые дни, которые в народе называют «бабьим летом». В этом году жителей ждет сразу два таких периода. Первый, ранний, уже начался в конце августа, а второй, как ожидается, придет во второй половине сентября. Продолжительность каждого такого теплого период из них обычно невелика и варьируется от двух до семи дней. В то же время для сентября характерны ночные и утренние заморозки.

Метеорологи отмечают, что в истории наблюдений сентябрьская погода не раз преподносила сюрпризы. Так, в 1957 году среднемесячная температура достигла +15,8 градуса — как в августе. А уже на следующий год сентябрь стал рекордно холодным — почти весь месяц лили дожди, а средняя температура составляла всего +6 градусов. Кстати, самый жаркий день сентября был зафиксирован четыре года назад — 1 сентября 2022 года температура воздуха доходила до +37 градусов.

Ранее искусственный интеллект предсказал южноуральцам, что октябрь вслед за сентябрем тоже будет достаточно теплым, а количество осадков не будет превышать норму.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/