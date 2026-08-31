Обратная связь Среда, 2 сентября, 21:04
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом».

Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом». Подробнее

| Общественная жизнь

В России вступили в силу новые правила оформления грузоперевозок.

В России вступили в силу новые правила оформления грузоперевозок. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральцам разрешили предъявлять права и СТС через «Макс»

Южноуральцам разрешили предъявлять права и СТС через «Макс» Подробнее

| Общественная жизнь

Названы даты всех школьных каникул на 2026/2027.

Названы даты всех школьных каникул на 2026/2027. Подробнее

| Общественная жизнь

С Днём знаний!

С Днём знаний! Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральский баянист вошел в число лучших в мире.

Южноуральский баянист вошел в число лучших в мире. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинске линейки в школах пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов.

В Челябинске линейки в школах пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов.

  Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом».

Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом».

 Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом».

Синоптики Гидрометцентра России обнародовали предварительный прогноз на сентябрь. Согласно их данным, средняя месячная температура воздуха в Челябинской области окажется выше климатической нормы. В северных территориях области превышение многолетних значений может составить более одного градуса. Кроме того, в сентябре южноуральцев ждет сразу два «бабьих лета».

Специалисты Челябинского Гидрометцентра поясняют, что в сентябре, несмотря на общую тенденцию к похолоданию и увеличению количества пасмурных дней, на погоду традиционно влияют стационарные антициклоны. Именно они приносят на Южный Урал солнечные и по-летнему теплые дни, которые в народе называют «бабьим летом». В этом году жителей ждет сразу два таких периода. Первый, ранний, уже начался в конце августа, а второй, как ожидается, придет во второй половине сентября. Продолжительность каждого такого теплого период из них обычно невелика и варьируется от двух до семи дней. В то же время для сентября характерны ночные и утренние заморозки.

Метеорологи отмечают, что в истории наблюдений сентябрьская погода не раз преподносила сюрпризы. Так, в 1957 году среднемесячная температура достигла +15,8 градуса — как в августе. А уже на следующий год сентябрь стал рекордно холодным — почти весь месяц лили дожди, а средняя температура составляла всего +6 градусов. Кстати, самый жаркий день сентября был зафиксирован четыре года назад — 1 сентября 2022 года температура воздуха доходила до +37 градусов.

Ранее искусственный интеллект предсказал южноуральцам, что октябрь вслед за сентябрем тоже будет достаточно теплым, а количество осадков не будет превышать норму.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-09-02PKT10:50:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» 30-градусная жара возвращается в Челябинскую область.
» Мозг человека хранит информацию 20 тысяч смартфонов.
» Оперативная обстановка.
» На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России.
» Оперативная обстановка.
» Южноуральцы делятся грибным урожаем в соцсетях.
» Два дня на природе, где каждая практика — это новая грань твоего состояния, прошёл фестиваль «Грани».
» 30-градусная жара возвращается в Челябинскую область.
» Мозг человека хранит информацию 20 тысяч смартфонов.
» Оперативная обстановка.
» На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России.
» Оперативная обстановка.
» Южноуральцы делятся грибным урожаем в соцсетях.
» Два дня на природе, где каждая практика — это новая грань твоего состояния, прошёл фестиваль «Грани».

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги