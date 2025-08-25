Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В последнюю неделю лета на Южном Урале погода будет переменчивой.

Метеорологи поделились прогнозом погоды на последнюю неделю лета. Самым жарким днем выдастся понедельник, 25 августа. Днем температура прогреется от 25 до 30 градусов. Но ждать ли хороших и солнечных дней потом? Об этом — в нашем материале.

Во вторник, 26 августа, погодные условия на Южном Урале резко изменятся. Холодный фронт принесет ливни, грозы, шквалистый ветер и даже град. Температура ночью опустится до +13 – +18°C, а днем станет немного прохладнее, чем в первый рабочий день — до +20 – +25°C.

В среду, 27 августа, осадки маловероятны, облачность уменьшится, и барометры покажут приятную температуру. Ночью ожидается +10 – +15°C, днем +19 – +24°C. В четверг, 28 августа, очередной фронт принесет в Челябинск дожди, грозу и усиление ветра. Ночью температура будет от +9 до +14°C, днем от +18 – +23°C.

До конца недели атлантические циклоны продолжат оказывать влияние на регион, вызывая нестабильную погоду. Ночью температура составит +8 – +13°C, а днем не поднимется выше +15 – +20°C.

Ранее стали известны прогнозы синоптиков на предстоящую осень. Синоптики говорят, что во многих регионах России температура осенью окажется выше показателей за последние 30 лет.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1135272/