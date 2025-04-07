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На Челябинскую область идет грозовой фронт.

Не только кратковременные дожди, но и грозы ожидаются на Южном Урале сегодня, 8 апреля 2025 года. Температура воздуха при этом может подняться где-то даже до 20 градусов тепла.

По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня в регионе будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, но возможны и грозы. Они придут не в мае, как обычно, а уже в апреле.

Температура днем плюс 10-16 градусов. Ночью будет выше нуля, то есть плюс 2-5 градусов. Ветер северо-западный, холодный. Погоду в Челябинской области 8 апреля будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Как ранее сообщала «Губерния», в Челябинскую область вместо второй волны тепла может прийти вторая волна холода. На территории Центральной России тоже неустойчивая погода. Околонулевые температуры даже днем, и такое похолодание продлится до 14 апреля. Виноваты столкнувшиеся арктические воздушные массы и теплые воздушные потоки из Турции. Это способствует формированию области низкого давления и усилению атмосферных фронтов в том числе и на Урале.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132491/