В центре внимания. Открытие 75-го сезона в театре кукол.

Семьдесят пять сезонов — и каждый раз за открывающимся занавесом начинается новая история. Озёрский театр кукол "Золотой петушок" встретил юбилейный год. О том, как это было, - наш репортаж.
22 октября в Малом зале Дворца прошел конкурс чтецов, который открыл муниципальный фестиваль "Детство - это я и ты". Подробности - в нашем репортаже.
фиша с 8 по 14 сентября 2025 года. О мероприятиях, которые ждут озерчан на предстоящей неделе, мы рассказываем в нашей афише.
Егоза готовится стать новой точкой притяжения для тех, кто ищет гармонию в фитнесе, йоге и медитации.
В центре внимания. Голосование по отбору общественных территорий благоустройства на реализацию в 2026 году.
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