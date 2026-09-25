Фото: ИА «Первое областное»

Октябрь-2026 начнется с резкого похолодания в Челябинской области.

Не исключается первый снег.

Период тепла в Челябинской области завершится вместе с сентябрем. По прогнозам синоптиков, в начале октября в регионе резко похолодает, местами до 0 градусов. Может пройти первый в этом сезоне снег. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

До среды, 30 сентября, на южноуральскую погоду продолжит влиять антициклон: дни будут теплыми и солнечными. В четверг, 1 октября, северо-западный ветер начнет подгонять к границам региона арктический воздух. Уже в пятницу погода изменится: пройдет дождь, похолодает до +7 градусов. В выходные дни, предположительно, термометры покажут около нуля.

«При возможном содействии Казахстанского циклона кое-где возможны первые снежинки»,— уточнили в Уральском гидрометеоцентре.

По данным популярных погодных сервисов, снег с дождем может пройти в Челябинске и на севере области уже в предстоящие выходные, 3 и 4 октября.

На юге области, по прогнозу, нулевых температур к концу недели не ожидается. Но и там резко похолодает — до +3. Возможны небольшие дожди.

Напоминаем, долгосрочный прогноз на неделю — предварительный. К выходным возможны небольшие изменения. За подробными ежедневными сводками следите на нашем сайте.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/