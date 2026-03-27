В Челябинскую область в начале апреля придут дожди.

Температура воздуха снизится.

Конец марта и первые дни апреля в Челябинской области выдадутся аномально теплыми и сухими. Лишь к концу первой пентады второго весеннего месяца ожидаются дожди, которые снизят температуру. Подробнее о погоде на наступившей неделе — в материале ИА «Первое областное».

Антициклон продолжит влиять на южноуральскую погоду всю рабочую неделю — до 3 апреля: в большинстве округов температура будет подниматься до +15...+20 градусов. Осадков не ожидается.

«Ближе к концу рабочей недели циклоническая система с Европейской территории России потеснит антициклон и вызовет на Урале осадки»,

— уточнили в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске до пятницы воздух будет прогреваться до +16...+18 градусов. К выходным натечет облачность, в субботу ожидается дождь и понижение температуры до +13. В воскресенье осадков не будет, но столбики термометров опустятся еще чуть ниже.

На крайнем западе дождь начнется уже в пятницу и будет идти все выходные. Самым теплым днем выдастся среда — синоптики обещают до +20 градусов, самым холодным — воскресенье: похолодает до +10.

На севере региона дождь зарядит также с пятницы. В середине недели синоптики обещают 16—18 градусов тепла, в выходные воздух остынет до +7.

На юге региона существенного понижения температуры к выходным синоптики не обещают.

На всякий случай напоминаем: прогноз на неделю — предварительный.

