Общественная жизнь

Челябинская область и АСИ разработали более 300 мероприятий для поддержки семей.

В больницах региона уже внедряют программу анкетирования для беременных.

Из-за аномального «жаркого шторма» в Челябинске медики дали рекомендации.

Оперативная обстановка.

Стала известна дата проведения в Челябинской области Бажовского фестиваля — 2026.

Событие объединит любителей и профессионалов народного искусства.

Под Челябинском построят всесезонный курорт с парком живой истории Урала.

Часть курсантов МЧС получат отсрочку от призыва по указу президента.

Их число не должно превышать 200 человек.

Южноуральцы вновь уйдут на длинные выходные уже в июне.

Челябинская область и АСИ разработали более 300 мероприятий для поддержки семей.

 Фото: ИА «Первое областное»; правительство Челябинской области.

В больницах региона уже внедряют программу анкетирования для беременных.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели рабочую встречу, на которой обсудили ключевые направления сотрудничества: повышение качества жизни, поддержку семей, улучшение инвестиционного климата, а также продвижение региональных брендов и креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Челябинская область сохраняет устойчивые позиции в Национальном рейтинге качества жизни, который ежегодно формирует АСИ. По итогам 2025 года регион вошел в топ‑20. По поручению губернатора закрепили зоны ответственности за отраслевыми органами власти для продолжения системной работы.

«Наша главная цель — создать максимально комфортные условия для семей, особенно многодетных, а также сделать так, чтобы каждый житель Челябинской области чувствовал, что его здоровье, комфорт и возможности для самореализации — приоритет совместной работы АСИ и властей региона»,— заявила Светлана Чупшева.

В регионе уделяют особое внимание поддержке рождаемости и многодетности. В медицинских организациях внедряют программу мотивационного анкетирования для беременных женщин, разработанную АСИ совместно с Минздравом России. По итогам апрельской проектно-аналитической сессии в области сформировали план из 335 мероприятий. Они касаются укрепления семейных ценностей, охраны материнства и детства, социально-экономического благополучия семьи и других направлений.

Алексей Текслер отметил, что область последовательно развивает сотрудничество с АСИ:

«Для нас это не просто участие в федеральных инициативах, а возможность вместе вырабатывать современные, эффективные решения, которые дают конкретный результат и напрямую влияют на благополучие жителей региона. Рассчитываем и дальше на такое же содержательное, многогранное и конструктивное взаимодействие».

На встрече также обсудили позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2025 году Челябинская область заняла пятое место, подтвердив эффективность системной работы по созданию благоприятной деловой среды.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskaya-oblast-i-asi-razrabotali-bolee-300-meropriyatiy-dlya-podderzhki-semey/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

