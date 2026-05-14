Из-за аномального «жаркого шторма» в Челябинске медики дали рекомендации.

30-градусная жара, что аномально жарко для весеннего месяца, будет держаться в Челябинской области с 15 по 20 мая 2026 года. В регионе даже объявлено штормовое предупреждение.

Температура воздуха на Южном Урале с пятницы будет только возрастать. Если сегодня плюс 25 градусов, то завтра уже плюс 30. На следующей неделе тоже жарко: до плюс 28 градусов. Эксперты говорят, что среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов.

Резкое изменение погоды не может не сказаться на самочувствии многих южноуральцев. Особенно важно обратить на это внимание, так называемым, группам риска, в которые входят дети, пожилые люди, беременные женщины и имеющие хронические заболевания. Как отметила в разговоре с «Губернией» терапевт челябинской поликлиники Ольга Панова, хотя психологически очень сложно перестроиться после холодной погоды на жаркую, придется это сделать. При этом организму необходимо помочь.

Медики дают такие рекомендации: увеличьте в эти дни потребление жидкости, проветривайте помещение. Избегайте нахождения на солнце, а выходя на улицу, обязательно позаботьтесь о головном уборе и легкой одежде.

